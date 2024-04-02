Muslera'nın tarihi gecesi. Tüm takım destek verdi

Selahattin Ekrekli
Muslera'nın tarihi gecesi. Tüm takım destek verdi
Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, Hatayspor karşısında 500. kez Sarı-Kırmızılı formayla sahaya çıkacak.

İtalyan ekibi Lazio'dan 2011-12 sezonunda transfer edilen Fernando Muslera, Galatasaray kalesini o günden beri kimseye kaptırmıyor.

37 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, Hatayspor karşılaşmasında 500. kez Sarı-Kırmızılı formayla sahaya çıkacak.

Uruguaylı kaleci için bu maça özel tişört hazırlandı. Takım arkadaşları da Muslera'ya destek için bu tişörtlerle ısınmaya çıktı.

Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 499 resmi müsabakada 533 gol yedi.

Söz konusu maçların 178'inde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli file bekçisi, 321'inde ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.

Uruguaylı file bekçisine, Galatasaray'da görev yaptığı bu maçlarda üç kez kırmızı, 54 kez de sarı kart gösterildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fernando Muslera'ya 500. maça özel plaket verdi.

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