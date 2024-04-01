Ali Koç gaz verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Samandıra’da futbolcularla buluşarak çekilme kararını açıklaması, futbolcuların ise verdikleri tepki, bir milat veya Galatasaray’ın idam fermanı olabilir!

“Nasıl?” demeyin…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çok akıllıca bir iş yaparak, futbolcuların nabzını yokladı…

Futbolcuların gazını almadı, tam tersi futbolculara gaz verdi!

Yarın genel kuruldan büyük bir ihtimalle “devam” kararı çıkacak ve bu karara ilk sevinç çığlıklarını oyuncu grubu atacaktır…

Sarı-Lacivertli oyuncular, bundan sonraki bütün maçlarına, Galatasaray’la deplasmanda oynayacakları maçta dahil, kırmızı görmüş boğa gibi saldıracak ve mutlu sona kesinlikle ulaşacaklardır…

“Hadi oradan” diyebilirsiniz, bu benim futbol aklım…

Fenerbahçe’nin kalemini kıran eller, Başkan Ali Koç ve arkadaşlarının inadını ve inancını, oyuncu grubunun mücadele gücünü, taraftarların şevkini kıramamıştır…

Gerisi teferruattır…

Dolayısıyla, Ali Koç’un Samandıra’da futbolcularla yaptığı toplantının camia adına çok önemli olduğunun altını çiziyorum…

Yukarıda da belirttiğim gibi, bu toplantı Fenerbahçe adına bir milat olacaktır…

Bu toplantıda oyuncular adına konuşan kaptanların görüşleri de çok önemli ve yabana atılacak görüşler değil…

Fenerbahçe futbol takımına sahada ve saha dışında yapılan tüm haksızlıkların farkında olduklarını söyleyen oyuncular, Trabzon deplasmanından daha güçlü ve kenetlenmiş bir takım olarak döndüklerini, tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmek istediklerini Ali Koç ve Yönetim Kuruluna iletmelerinin altında yatan gerçek, “siz merak etmeyin biz şampiyon olacağız” mesajından başka bir şey değil…

Şunun altını çizerek tekrar ediyorum; Fenerbahçe’nin kalemini kıran eller, Galatasaray’ın idam fermanını imzalamış olmuyorlar mı?

KONYASPOR’UN SEÇİMLERDE ETKİSİ

Gelelim Konya’ya…

Konya’da AKP oylarının düşmesinde dolaylı olarak Murat Kurum’un rolü var mı?

“Yok” diyebilir miyiz?

Seçimler öncesinde yüzlerce Konyasporlu ile görüştüm, konuştum, tartıştım…

İstanbul’daki Konyalılarla da istişarelerde bulundum…

Hem Konya, hem de İstanbul’daki Konyasporlu taraftarlar, Fatih Özgökçen üzerinden Murat Kurum’a tavırlılardı…

Konyaspor’un sportif ve ekonomik olarak itibar kaybetmesini Murat Kurum’un kulübün başına getirdiği Fatih Özgökçen’e bağlıyorlar…

Haklılar mı?

Konyaspor noktasında yüzde yüz haklılar…

Ama, şunun da altını çizmekte yarar var; AKP’nin Konya’da oylarının erimesinde Konyaspor’un aman aman bir etkisi olduğunu düşünmüyorum…

Türkiye’nin birçok yöresinde olduğu gibi, Konya’da da “tencere” yani mutfaktaki yangın etkili olmuştur…

İstanbul’da olay daha farklı olabilir, ama Konya’da durum öyle değil…

Konyaspor AKParti oylarında etkili olmuş mudur?

Çok az…

Diyeceksiniz ki, YRP bu yüzde 23’ü nereden aldı?

Şöyle; YRP’ye giden oyların çoğunluğu, emeklilerden, derdi aş, derdi iş olanlardan gitmiştir…

Konyaspor taraftarının bu anlamda AKP'ye çok oy kaybettirdiği düşüncesinde değilim…

Hem de Fatih Özgökçen’in Konyaspor’u yerler bir etmesine, AKP'ye de bu yolla zarar vermesine rağmen…

Özetlersem; Süleyman Demirel’in, “hükümetleri tencere getirir, tencere götürür” dediği gibi, Konya’da AKP'nin oylarının azalmasında tencerenin rolü büyük…

Konyaspor’un bu anlamda çok rolünün olduğunu düşünmüyorum…

Öyle olsaydı, Ahmet Öksüz ve Mustafa Özkafa seçim kaybetmezlerdi.

Konyaspor, bu insanların desteğiyle iki kez süper lige yükselmişti.