Konyaspor'daki büyük korkuyu açıkladı

Kendisi Konyaspor’un teknik direktörü!

Çok hazzettiğim birisi değil…

Hem futbolcu, hem de karakter olarak içime sinen birisi değil…

Teknik adamlığı da…

Konyaspor’u çalıştıracak seviyede olmadığı kesin…

B.kunda boncuk var ki, Ömer Korkmaz’ın prensi!

Ömer Korkmaz’ı severim, ama Konyaspor’u daha çok severim…

Bu kulübün taraftarlığını da, yazarlığını da, yöneticiliğini de yaptım…

Hepsinden de büyük keyif aldım…

Benim gönül verdiğim tek takım Konyaspor’dur…

İkinci bir takımım olmadı…

Zaman zaman dost sohbetlerinde veya mesleki toplantılarda sorarlar, senin takımın hangisi diye…

Gururla “Konyasporluyum” derim…

İlaveten de, siyah-beyazlı Konyasporlu olduğumu eklerim…

Bu Konyasporlu olma meselesini niye açtım, belirtmekte yarar var…

Konyaspor’u sıçrama tahtası gören ya da Konyaspor’dan bir şekilde nemalanan “lağım fareleri” bana aba atından sopa göstermeye yelteniyorlar…

Dahası, güneşi balçıkla sıvamaya kalkıyorlar…

Bana yetişmeleri mümkün değil, çünkü hem karakterleri arızalı, hem de yürekleri yetmez!

Mesele şu; Sosyal medyada ve taraftarlar arasında Ali Çamdalı konusunda bir tedirginlik var…

Algı değil, tedirginlik!

Sokaktaki, yani sanayideki insanlar Ali Çamdalı’nın Konyaspor’u çalıştıracak, Konyaspor’u sırtlayacak bir donanıma sahip olmadığını bas bas bağırıyorlar…

Haklılar mı?

Yüzde yüz olmasa da, büyük oranda haklılar…

Geçmişte neler yaptığını, takımı nasıl karıştırdığını bilen bir insan olarak, Ali Çamdalı benim için de önemli bir soru işareti…

Daha önce de, “Ali Çamdalı’nın Konyaspor’la yollarının bir kez daha kesişmesinde Ömer Korkmaz’ın imzası var. Anlayacağınız; Ali Çamdalı’nın kefili Ömer Korkmaz. Umarım kendisine kucak açanları mahcup etmez” diyerek, düşüncemi ifade etmiştim…

Sanki gömleğin ilk düğmesi yanlış bağlandı…

Ömer Korkmaz başta olmak üzere, kimse kusura bakmasın ama, teknik ekip zafiyeti var bu Konyaspor futbol takımının!

İnşallah yanılırım…

Bunu belirttiğim için, kimse öküz altında buzağı aramasın, zafiyet meselesi bir realite…

Yani, gerçek…

Konyaspor’daki sorunu yanlış yerde aramak, mevcut sorunu daha da büyütür ve içinden çıkılmaz hale getirir…

Mesele, sadece gelen oyuncular, giden oyuncular değil, çok daha derinlerde…

Doğru tespit, doğru tedavinin yolunu açar.

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FATİH ÖZGÖKÇEN MESELESİ

Doğrudur, yanlıştır bilmiyorum, ama “ateş olmayan yerden duman çıkmazmış”tan yola çıkarsak, ciddiye alınacak bir iddia…

“İddia” dememin sebebi, birebir yakınlarından ya da kendisinden duyduğum bir konu değil…

Murat Kurum’un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuğuna yeniden oturmasının ardından, Fatih Özgökçen’in tekrardan Konyaspor başkanlığı iştahının kabardığı fısıldanıyor!

Doğru mu, yanlış mı?

Bilemiyorum…

Olabilir de, olmayabilir de…

Ama, bu konuda çok hırslandığını tahmin etmekte zorlanmıyorum…

“Davet etmeselerdi ne işim vardı Konyaspor’da” diyen Fatih Özgökçen, belki de aynı teklifi bekliyor olabilir mi?

Kim bilir…

Deniz yanar mı, yanar!