Konyaspor'da neler olup bittiğini açıkladı

2023-2024 sezonunda Trabzonspor’un Ankaragücü’nü mağlup etmesiyle birlikte, son saniyelerde lige tutunan Konyaspor’un önemli oyuncuları tek tek yuvadan uçmaya devam ediyor…

Dahası, Konyaspor yönetimi bu oyuncuları elinde tutma noktasında çokta becerili değil…

Tabii ki, yönetenlere de hak vermek lazım…

Ekonomik olarak sıfırlanmış, transfer tahtası kapanmış, birçok oyuncusunun sözleşmesi bitmiş bir kulübü ayakta tutmak, sanıldığı gibi kolay değil…

Sosyal medya ve taraftarlar kendi hesaplarından transferi mümkün olmayan oyuncuları yazıp-çiziyorlar…

Haklılar mı?

Elbette haklılar…

Gönüllerinden ve hayallerinden geçenlere hiç kimse “hayır” diyemez, ama, bir de Konyaspor’un kendi gerçekleri var…

Birincisi ekonomi…

Gerisini söylemeye de yazmaya da gerek yok…

Başkan Ömer Korkmaz da dahil, kulübe aidiyet duyan birçok yöneticinin uykusuz geceler geçirdiğini düşünüyorum…

Çok zor bir süreçten geçiyorlar…

Bu zor süreci nasıl atlatırlar bilemiyorum, ama atlatırlar…

“Kurt kışı geçirirmiş, ama yediği ayazı da unutmazmış” ya, Ömer Korkmaz ve arkadaşlarının durumu da böyle.

NZONZİ İÇİN FEDAKARLIK YAPILABİLİRDİ

Konyaspor’dan sözleşmesi biten, devam eden, ama ayrılmakta kararlı olan bir kamyon dolusu futbolcu gönderildi veya el sıkışıldı…

Tek tek isim vermeye gerek yok, ama Nzonzi aranacak…

Burası kesin…

Konyaspor’la olan evliliklerinin ilk cicim ayları iyi geçmemişti…

Sonra alıştılar birbirlerine ve aralarında acayip bir sevgi yumağı oluştu…

İyi oynadı…

Goller attı, asistler yaptı…

Takıma faydalı olan her şeyi yaptı…

Takımın lige tutunmasında da başrol oynadı…

Fransız olmasına rağmen, ne futbola ne de Konyaspor’a “Fransız” kalmadı…

Takımın lige tutunması için önder oldu…

Şunu da itiraf etmekte yarar var; cicim aylarında oynadığı futbolu ve kendisini eleştirenlerden birisi olarak, “keşke devam etseydi” demekten ar duymuyorum…

Kalsaydı aynı performansı sahaya yansıtabilir miydi?

Bilemiyorum…

Ama, “kalmalı mıydı?” diye sorarsanız, evet kalmalıydı…

Yeri doldurulabilir mi?

Tabii ki doldurulur, belki de daha genç ve daha faydalı birisi transfer edilebilir…

Ama, ekonomik sıkıntısı olan Konyaspor kulübü, Nzonzi’den bir tık daha iyi ayakları alabilir mi?

Parayı bulurlarsa, Konya’nın nimetlerinden bir şekilde yararlananlar, ellerini ceplerine atarlarsa, bir değil 3 Nzonzi alabilirler...

Bütün mesele parada.

*

ALİ ÇAMDALI TUTAR MI?

İnşallah başarılı olur…

Olmaya da bilir…

Ama, destek verilmeli ve eleştirilerin dozu ayarlanmalı…

Taraftarların çoğunluğu kendisine sıcak bakmıyor, azınlıkta kalan bir kısmı ise “denemekte fayda var” diye düşünüyor…

Benim içime sinen birisi değil…

Ama, an itibarıyla Konyaspor’un teknik direktörü ve başarılı olması için de desteklemek lazım…

Futbolculuğu döneminde yaptığı 9 kusurlu hareketlerden dolayı, Konyaspor’a zarar vermiş ve apar topar gönderilmişti…

Tekerrür ederse de babamızın oğlu değil…

Hoş, Konyaspor’a zarar veren babamın oğlu da olsa, “orada dur” demesini biliriz.