Olimpiyatlarda kaç madalya alacağımızı açıkladı

Olimpiyatlarla yakından ilgilenenler bilir, oyunlara en az 6 ay kala bazı uluslararası Nagpal, Best Sports, Olympicmedalspredictions, Gracenote Sports, Totallympics hatta Financial Times, BBC gibi, bazı tahmin siteleri, ülkelerin kazanabileceği madalyaları tutturmaya çalışırlar…

Tahmini rakamlar verirler…

Hangi ülkenin kaç madalya alacağını, madalyaların renklerini bile tutturmaya özen gösterirler…

Bu sitelerin çoğunluğu, sıralamada ilk 10’a giren ülkelerin madalya sayılarını ve renklerini tuttururlar…

Yanılma oranları yok mu?

Elbette var…

Peki, bizim ülkemizde böyle siteler var mı?

Sanmıyorum…

Böyle bir kurum olsaydı, federasyonların, sporla, özellikle olimpik branşlarla ilgilenen herkesin haberi olur ya da medyada kendilerine bir şekilde yer bulurlardı…

Demek ki, böyle bir kurum yok!

Üniversitelerimizin BESYO’ları, Spor Akademilerinde görev yapan 2.500 civarında Profesör, Doçent, Doktor, Araştırma görevlisi var…

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu konuda önderlik yapabilir, hocalardan destek alabilir…

Dünyada bir çok ülkenin spor üst yönetimleri, araştırıyorlar, inceliyorlar ve madalya tahminlerini kendi vatandaşlarıyla paylaşıyorlar…

Böylelikle Olimpiyat heyecanını ikiye katlıyorlar…

Bir spor adamı olarak, bu ülkelerin madalya konusundaki çalışmalarını taktir ediyor, ayrıca da kıskanıyorum…

Arebeskçi Hakkı Bulut’un, “Henüz üç yaşında bir kardeşim var,

seni ondan bile yar kıskanıyorum” diye bas bas bağırdığı şarkıda olduğu gibi, ben de bu ülkelerin, tahmin yürütme çalışmalarını kıskanıyorum…

Bu kadar net.

*

Şimdi sıkı durun…

Elbette benim de Paris Olimpiyatları ile ilgili kaç madalya alacağımız doğrultusunda bir tahminim var, onu da sizlerle paylaşmakta bir sakınca görmüyorum…

Tutturabilecek miyim…

Oyunlardan sonra bir karşılaştırma yapalım, bakalım sonuç ne olacak…

Ülke olarak, Olimpiyatlar tarihinde sadece 9 branşta madalya kazandık…

Karate, Cimnastik, Okçuluk branşlarında ise ilk defa 2020 Tokyo Olimpiyatlarında madalyayla ülkemize döndük…

Yani, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kadar sadece 6 branşta madalya kazanan Türkiye, Tokyo’da madalya kazanan branşlara 3 branş daha ekledi…

Hiç şüphe yok ki, Türkiye’nin Olimpiyat Oyunlarında kazandığı toplam 104 madalyanın 66’sını Pehlivanlar kazanırken, Halter 11, Tekvando 9, Boks 7, Karate 4, Atletizm 3, Judo 2, Okçuluk ve Cimnastikcilerimiz 1’er madalya kazandılar…

Soru şu; bu branşların dışında madalya kazanma şansımız var mı?

“Yok” dediğinizi duyar gibiyim!

Çalışınca olur mu?

Neden olmasın…

Ehil kadro ve bilimsel çalışmalarla, bu millet bir çok şeyi başarabilecek kapasiteye sahip…

Bu açıklamalardan sonra 2024 Paris madalya performansımız hakkında size bir kaç ip ucu vereyim…

Diğer sporcularımızın etkilenmemesi için sporcu isim zikretmeyeceğim, ancak branş branş madalya tahmini yapmak istiyorum…

GÜREŞ

Olimpiyatlarda madalya deposu olan güreşimizde madalyaya yakın 5 sporcumuz var…

Ancak Yeniçağ’daki son yazımda efsane sporcumuz Rıza Kayaalp’in bir kulak damlasına kurban gittiğini sizlerle paylaşmıştım…

Rıza’dan yoksun kaldıktan sonra, güreşte madalyaya yakın dört sporcumuz kaldı ve bunların en az ikisinden madalya bekliyorum.

*

HALTER

Olimpiyat Oyunlarındaki en çok madalya kazanan ikinci branşımız halter…

Halterde Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, Taner Sağır ve Nurcan Taylan’dan sonra süreç doğru yönetilemedi…

2008 ve 2012, Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanamadık, sıfır çektik!

En son 2016 Rio’da Türkmen kökenli Türk vatandaşı sporcumuz Daniyar İsmayilov’un gümüş madalyası ile yetindik ve 2020 Tokyo’yu da pas geçtik…

2024 Paris'te halter branşında madalya şansımız yok…

İnşallah yanılırım ve yanılmayı da çok isterim…

Çünkü, Federasyon Başkanı Talat Ünlü, işin içinden geliyor ve inanılmaz çaba gösteriyor…

Hakkını yememek lazım.

*

TEKVANDO

Tekvando, 2000 Avustralya Sidney’de Olimpik branş olmasından itibaren katıldığı Oyunların hiç birisinden boş dönmedi…

Tekvandocular üzerlerine düşeni yaptılar, Türkiye’ye bir ya da iki madalya ile döndüler…

Dolayısıyla Tekvando branşında da madalyaya yakın iki sporcumuz var…

Herhangi bir kazaya kurban gitmezsek ve kuralarda da şansımız yaver giderse kadınlar ve erkekler kategorisinde iki madalyayı garanti görüyorum…

Renkleri inşallah sarı olur.

*

JUDO

Judoda en son madalyayı 2000 Sidney Olimpiyat Oyunlarında Çeçen kökenli Türk vatandaşı sporcumuz Hüseyin Özkan’la kazandık…

Rengi de sarıydı…

2024 Paris’te en az bir madalya kazanırız diye düşünüyorum.

*

AH KARETE!

Tokyo’nun en başarılı branşı Karate diyebiliriz…

İlk katıldıkları oyunlardan 4 madalya ile döndüler…

Tokyo’da Olimpik branş oldular ve üstün bir başarı gösterdiler…

Ancak, ne hikmetse Karate Paris Olimpiyatları’na alınmadı…

Bu da Türkiye için büyük bir kayıp oldu…

Paris Olimpiyatlarına 4 eksi madalya ile başlayacağız.

*

CİMNASTİK

Cimnastik branşında ilk madalyamızı Tokyo’da kazandık…

Paris Olimpiyat Oyunlarında şansımız var mı?

Neden olmasın…

En az bir madalya gelir ama rengini bilemem.

*

OKÇULUK

Okçulukta ise uzun süredir Olimpiyatlara katılıyoruz, ancak ilk kez Tokyo’da Mete Gazoz diye bir çocuk destan yazdı…

Hem altın madalya, hem de gönüllerimizi kazandı…

Naim Süyelmanoğlu’nun Türkiye’ye halteri sevdirdiği gibi, Mete Gazoz’da Okçuluğu sevdirdi millete…

Mete Gazoz, Tokyo Olimpiyatlarından sonra, hem dünyada hem de Avrupa’da şampiyon oldu…

Yani iyi bir performans yakaladı…

Tahmin ediyorum ki, Okçuluk branşında da en kötü şartlarda bir madalyamız olabilir…

Rengi mi?

İnşallah sarı olur.

*

VOLEYBOL

Açık konuşmak gerekirse “Filenin Sultanları”ndan madalya beklentim var, ama son performansları ile kafamı karıştırdılar…

Kürsü yaparlarsa en çok sevinen ben olacağım.

BOKS

Boksu bir sonraki yazıya sakladım…

Benim en sevdiğim, uzunca bir dönem yöneticilik yaptığım bokstan umutluyum…

Dolayısıyla, tek sütuna sıkıştırılacak bir branş olmadığı için, bir sonraki yazımda en ince ayrıntıları ile masaya yatıracağım…

Evet…

Dediğim gibi; benim ki sadece tahmin…

Gönül ister ki, sporcularımız Paris’te 11 değil, 111 madalya kazansınlar...

Ama her şey dilek, temenni, masa başında tahminlerle olmuyor…

Sporu spor gibi yönetemezsen, gerektiği gibi çalış(a)mazsan kimse sana oturduğun yerden madalya ikramında bulunmuyor…

Toplamda 11 madalya bize göz kırpıyor gibi…

İnşallah daha fazlası olur.