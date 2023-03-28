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Ali Koç yarın istifa edebilir

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un kaderi yarın şekillenecek. İlk Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı ve sonrasında kulübün olağanüstü genel kurul toplantısına katılacak olan Koç için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 23:21
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Ali Koç için flaş iddia

Ali Koç yarın istifa edebilir
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Ali Koç yarın hem Kulüpler Birliği (KBV) başkanlığını hem de Fenerbahçe'nin Futbol AŞ'sindeki başkanlık görevinden istifa edebilir.

GÖREVİ BIRAKABİLİR
Fotospor'un haberine göre; Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın (KBV) toplantısına katılacak. Burada play-off ve puan silme tartışmaları başta olmak üzere hakemler ve MHK üzerine yapılan tartışmaları başkan olarak yönetmek zorunda kalacak.
Bu toplantıya Galatasaray başkanının katılıp katılmayacağı belli değil.
Son dönemde toplantılara gelmeyen diğer kulüp başkanlarının da olup olmayacağı meçhul. Kulüpler Birliği Vakfı'nin işlevinin konuşulduğu ortamda Ali Koç'un beklenen oranda katılım olmaması durumunda görevi bırakabileceği iddiası atıldı.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN SONRA GENEL KURUL'A GİDECEK
Ali Koç daha sonra Futbol AŞ'de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında yer alacak.
Bu toplantı öncesinde ortaya atılan Futbol AŞ'nin yönetimini bir profesyonele bırakacağı yönündeki iddialar cevap bulacak. Herhangi bir görev değişikliğinin olup olmayacağı netleşecek. Ayrıca toplantının olağanüstü yapılma nedeni de ortaya çıkacak.

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