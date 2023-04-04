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Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a istifa çağrıları sürerken kongre süreci de başladı. Aziz Yıldırım dönüp dönmeme konusunda kararını bildirirken, yeni başkan adayı da ortaya çıktı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 22:56
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Ali Koç'a istifa çağrısından sonra kongre rüzgarı esiyor

Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
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Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinden sonra başkan Ali Koç'a taraftarlar istifa çağrısında bulunmuştu.

Çağrılar sosyal medyada da tüm hızıyla sürerken, gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi.

Sarı lacivertli camianın önde gelen isimlerinden bazılarının Yıldırım'dan seçimde aday olmasını istedikleri ileri sürüldü. Ancak Yıldırım'ın aday olmayacağını, istendiği taktirde Fenerbahçe'ye her zaman yardım edebileceğini ilettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de daha önce de başkan adayı olan Mehmet Ali Aydınlar'ın ise yine hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

Aydınlar'ın seçime başkan adayı olarak girmeyi planladığı iddia edildi.

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