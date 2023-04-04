Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı

Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinden sonra başkan Ali Koç'a taraftarlar istifa çağrısında bulunmuştu.

Çağrılar sosyal medyada da tüm hızıyla sürerken, gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi.

Sarı lacivertli camianın önde gelen isimlerinden bazılarının Yıldırım'dan seçimde aday olmasını istedikleri ileri sürüldü. Ancak Yıldırım'ın aday olmayacağını, istendiği taktirde Fenerbahçe'ye her zaman yardım edebileceğini ilettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de daha önce de başkan adayı olan Mehmet Ali Aydınlar'ın ise yine hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

Aydınlar'ın seçime başkan adayı olarak girmeyi planladığı iddia edildi.