﻿Fenerbahçe soyunma odasında derbi kavgası. Ali Koç'la Jesus'un neden birbirine girdiği ortaya çıktı

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kendi sahasında 4-2 yenildiği maçtan sonra başkan Ali Koç'un soyunma odasına indiği ileri sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre maçın bitiş düdüğü ile birlikte sinirli bir şekilde soyunma odasına giren Ali Koç'un futbolculara çıkıştığı belirtildi.

Ali Koç'un sert sözlerle futbolcuları eleştirdiği ve “Ne bu hal? Bu durum kabul edilemez” dediği öğrenildi.

Futbolcuların bu çıkış karşısında sessiz kaldığı, ancak teknik direktör Jorge Jesus'un karşılık verdiği ileri sürüldü.

Jesus'un Koç'a tepki gösterdiği, ne söyleyecekse oyunculara değil kendisine söylemesi gerektiğini belirttiği ifade edildi. İkili arasında sert tartışma yaşandığı, bu gelişmeden sonra Jesus'la iplerin koptuğu belirtildi.

Brezilya ve Portekiz basını Jesus'un bu hafta içinde Fenerbahçe'deki sözleşmesinin fesh edileceğini yazmıştı.