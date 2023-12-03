Ali Koç İsmail Kartal'ın sözleşmesini uzatıyor

Fotospor’un haberine göre, Nordsjaelland hezimetine rağmen teknik direktör İsmail Kartal’a güvenen Ali Koç İsmail Kartal'ın sözleşmesini uzatmayı düşünüyor.
"SÖZLEŞME SORUNUNU HALLEDELİM"
Gelecek sezon devam etmeyeceği konuşulsa da Başkan Koç'un, Kartal'a; "İlk yarıyı lider bitirelim, Süper Kupayı da alalım. Senin sözleşme sorununu halledelim" dediği iddia edildi.
EKİBİNE TAKVİYE YAPILACAK
Şampiyonluğa ulaşacaklarına dair inancı tam olan Ali Koç İsmail Kartal’ın ekibine ufak tefek eklemeler yapacak.