Ali Koç İsmail Kartal'ın sözleşmesini uzatıyor

İsmail Kartal yönetiminde başarıya ulaşacaklarına inanan Ali Koç deneyimli teknik adamın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ali Koç İsmail Kartal'ın sözleşmesini uzatıyor

Fotospor’un haberine göre, Nordsjaelland hezimetine rağmen teknik direktör İsmail Kartal’a güvenen Ali Koç İsmail Kartal'ın sözleşmesini uzatmayı düşünüyor.

"SÖZLEŞME SORUNUNU HALLEDELİM"
Gelecek sezon devam etmeyeceği konuşulsa da Başkan Koç'un, Kartal'a; "İlk yarıyı lider bitirelim, Süper Kupayı da alalım. Senin sözleşme sorununu halledelim" dediği iddia edildi.

EKİBİNE TAKVİYE YAPILACAK
Şampiyonluğa ulaşacaklarına dair inancı tam olan Ali Koç İsmail Kartal’ın ekibine ufak tefek eklemeler yapacak.

Öne Çıkanlar
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
Serdal Adalı Hasan Arat ile bir araya geldi. Taraftarlara söz verdiler Spor
Serdal Adalı Hasan Arat ile bir araya geldi. Taraftarlara söz verdiler
Duayen sanatçı Can Gürzap'a veda Magazin
Duayen sanatçı Can Gürzap'a veda
Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da girdiği o kareye çok sert tepki. 'Hiç mi utanmıyorsunuz' Gündem
Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da girdiği o kareye çok sert tepki. 'Hiç mi utanmıyorsunuz'
Sumudica'dan olay açıklama. Resti çekti Spor
Sumudica'dan olay açıklama. Resti çekti
Ünlü oyuncu İrem Sak'ın Dua Lipa paylaşımları izlenme rekoru kırdı Magazin
Ünlü oyuncu İrem Sak'ın Dua Lipa paylaşımları izlenme rekoru kırdı
House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon ne zaman yayınlanıyor Kültür Sanat
House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon ne zaman yayınlanıyor