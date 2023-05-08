Ali Koç Jesus'la buluştu. Neler konuştuğu ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus kritik zirvede bir araya geldi.

Ali Koç Jesus'la buluştu. Neler konuştuğu ortaya çıktı

Başkan Ali Koç'un, Jorge Jesus'u plansız bir şekilde kulübe davet ettiği öğrenildi.

Jesus Fenerbahçe kariyerinde ikinci kez bu şekilde kulübe çağrıldı.

Giresunspor deplasmanında alınan 1-1'lik sonuç ve takımın son dönemde yaşadığı puan kayıplarının masaya yatırıldığı toplantıda ikili fikir alış verişinde bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yolları ayırmak gibi bir gündemle Jesus'u kulübe davet etmediği de öğrenildi.

RAPOR İSTENDİ

Fenerbahçe'nin çok kritik olan Giresunspor maçında puan kaybetmesi, kötü futbol oynaması nedeniyle Ali Koç'un Jorge Jesus'tan rapor istediği belirtildi.

Ali Koç'un Beşiktaş, İstanbulspor ve Giresunspor ile ilgili bilgiler alacağı da vurgulandı.

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