Ali Koç kararını verdi

Editör: Ufuk Cingöz

Türkiye Kupası'nda finale yükselen ve şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de tüm gözler gelecek sezon yapılanmasında.



Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Kent ile anlaşan, Crystal Palace'ın yıldızı Wilfred Zaha'ya resmi teklif yapan Fenerbahçe yönetimi kaleci transferi konusunda da harekete geçti.

Başkan Ali Koç arkadaşlarıyla yediği bir yemekte transferlerle ilgili soruya Takvim'in haberine göre ''Çıkan haberler doğru, Livakovic ile anlaşma sağladık, ancak pürüz çıkarsa gidip Szczesny'yi alacağım'' yanıtını verdi.

JUVENTUS'TA OYNUYOR

Ali Koç'un transfer hedeflerinde olduğu açıkladığı Wojciech Szczesny, Seria A devlerinden Juventus'ta oynuyor.

Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı eldivenin yaşanan ekonomik kriz nedeniyle takımdan ayrılabileceği bir süredir konuşuluyordu.

33 yaşındaki eldiven, bu sezon 38 maçın 18'inde kalesini gole kapadı.