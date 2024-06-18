Ali Koç patladı. Ağza alınmayacak sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç patladı. Ağza alınmayacak sözler

Galatasaray başkanı Dursun Özbek'e yüklenen Ali Koç çok ağır yüklendi.

Olağan Seçimli Genel Kurul sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç üyeler ile bir araya geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Ali Koç Galatasaray başkanı Dursun Özbek’e çok ağır ifadelerle yüklendi.

"ÖRGÜT KIRINTISI HOCA"

Dursun Özbek için patolojik bir vaka ve örgüt kırıntısı diyen Ali Koç açıklamasında, "Ligler biter, kulüpler yöneticiler işlerine bakarlar, yeni sezon planlaması yaparlar. Gidecek sporcularıyla vedalaşırlar. Sakin bir döneme girmiş oluruz. Ama nitekim bir rakibimiz var ki; patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası; her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler. Dikkat edin her konuşmada Fenerbahçe'den bahsedilir. Yok niye yeni hoca gelmiş, yok niye eski hoca kalmamış. İşte Fenerbahçe'nin büyüklüğü böyle bir büyüklük" dedi.

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