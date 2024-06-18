Arda Güler İspanya'yı yaktı

Baybars Fatih Ergün
Arda Güler İspanya'yı yaktı

Gürcistan maçına ilk 11'de çıkması beklenen Arda Güler için Real Madrid'den özel bir paylaşım geldi.

Almanya'nın ev sahipliğini yaptığı EURO 2024'te A Milli Takımımız F Grubu ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak.

TSİ 19.00'da Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadeleye artık saatler kalırken nefesler tutuldu. Milyonlar milli takımımız için birleşti.

Sahadan 3 puanla ayrılmak için tüm gücüyle mücadele edecek millilerimizde teknik direktör Vincenzo Montella kararı verdi.

İtalya teknik adamın kritik karşılaşmaya Mert, Kaan, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper 11'i ile çıkması bekleniyor.

Sezonun sonlarına doğru Real Madrid'de gösterdiği performansla İspanyol taraftarların sevgisini kazanan Arda Güler'in 11'de başlama ihtimali İspanyolları harekete geçirdi.

Bu sezon kupaları silip süpüren Real Madrid oyuncusu Arda Güler için hepimizi gururlandıran bir paylaşım yaptı.

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Arda Güler'in milli takım forması ile resmini paylaşan İspanyollar "Bugün Türk oyuncumuz başlıyor" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in bu paylaşımına dakikalar içinde beğeni yağdı.

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