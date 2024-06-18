Şota ikiye bölündü

Kaynak: Haber Merkezi
Şota ikiye bölündü

Türkiye - Gürcistan maçı öncesi Şota Arzeladze kararsız kaldı.

A Milli Takımımız EURO 2024 F Grubu’ndaki ilk maçına Gürcistan karşısında çıkıyor.

Haftalardır beklenen mücadele bu akşam saat 19.00’da Signal Iduna Park’ta oynanacak.

Karşılaşmaya artık saatler kalırken Almanya’da bulunan gurbetçi vatandaşlarımız Dortmund sokaklarını inletmeye başladı.

On binlerce taraftar millilerin galibiyeti için birlik olurken bir isim arada kaldı.

Eski futbolcu ve antrenör Şota Arveladze mücadele öncesi yaptığı açıklamada, "elbette Gürcistan'ın kazanmasını diliyorum ama Türkiye de kazansa üzülmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

ŞOTA ARZELADZE KİMDİR?

1973 yılında Gürcistan Tiflis’te doğan Şota Arveladze futbol hayatına 1990 yılında Martve Tiflis’te başladı. 1992’de Dinamo Tblisi 1993’te ise Trabzonspor’a transfer oldu.

Burada 3 sezon forma giyen Şota 79 gol 24 asist kaydederek taraftarların sevgilisi haline geldi.

Ardından sırasıyla Ajax, Rangers, AZ Alkmaar ve Levante formaları giyen Şota 2008 yılında kariyerini sonlandırdı.

Emekli olur olmaz antrenörlük kariyerine başlayan Şota 2 yıl boyunca AZ Alkmaar’da yardımcı antrenörlük yaptı.

2010 yılında ligimize geri dönen Şota Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor’da teknik direktörlük yaparak 5 sene Türkiye’de kaldı.

Trabzonspor’da 2015 yılının Kasım ayında takımdan gönderilen Şota Haziran’da Maccabi Tel Aviv ile anlaştı.

Burada da sadece yarım dönem kalan Şota ardından Pakhator, Hull City ve Karagümrük’te çalıştı.

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