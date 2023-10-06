Ali Koç PFDK'lık oldu. Yaptığı açıklamalar pahalıya patladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi.

Başkan Koç, Sözcü TV'de çıktığı canlı yayında yaptığı açıklamalarda "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle disipline sevk edildi.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un 04.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.