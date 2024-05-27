Ali Koç temizlik yapacak

Ali Koç, Mersin'de gerçekleşen toplantıda Fenerbahçe'nin geleceği ve futbolun temizliği hakkında konuştu.

"Fenerbahçe'nin başında olduğum sürece şampiyonluk gelmeyecek" eleştirilerine yanıt veren Koç, "Benim ve ekibimin futbolun temizlenmesi yönündeki misyonumuz, Fenerbahçe'nin prensipleri ve duruşuyla doğrudan bağlantılı. Bu değerlerden ödün vermemiz, camiamız için iyi mi kötü mü olur, bunu taraftarlarımız belirleyecek. Son yedi yılda üç kez son haftada şampiyonluğu kaybettik. 2006'daki şike skandalında ben yönetici değildim, bu durum kişiliğimle ilgili değil" dedi.

Koç, "Futbolun temizlenmesi için verdiğimiz mücadelede en önde biz varız. Bu mücadeleyi samimiyetle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yolda ilerlemeye devam etmek için tekrar aday olacağım" ifadelerini kullandı.

SEMBOLİK DEĞER

Ali Koç Fenerbahçe'nin başkanı, gelecek sezona dair beklentilerini de paylaştı:

Gelecek sezon çok şey değişecek, değişmeye de başladı. Kongre çağrımızdan sonra Süper Lig'deki birçok kulüp imza toplamaya başladı. İmzaların sembolik bir değeri vardı, mevcut duruma baskı yapmak için. Tüm imzalar toplansa bile, mevzuat gereği süreci en fazla altı ay uzatabiliriz. Amacımız, yönetimin kendi iradesiyle seçime gitmesini sağlamaktı. Nitekim 18'inde görev süreleri sona erecek. Birçok kulüp üzerindeki baskı nedeniyle imzalarını geri çekmek zorunda kaldı. Ancak bu günler artık geride kalıyor.

SEÇİMLERDE GÖRDÜNÜZ

Ali Koç, "Belediye seçimlerinde de gördüğünüz gibi, toplumda bazı değişiklikler yaşanıyor. Futbolun siyasetle iç içe geçtiği zamanlarda zararın faydadan daha ağır bastığını insanlar anlamaya başladı. Bizim defalarca dile getirdiğimiz konular artık sadece Fenerbahçe için değil, Türkiye genelinde kabul görmeye başladı. Bu misyonumuzu tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

BÖCEKLERİ EZECEĞİZ

Son sözlerinde ise Koç, "Gelecek sezon çok şey olacak. Sistemi çökerteceğiz. Böcekleri ezeceğiz!" diyerek konuşmasını tamamladı.