Trabzonsporlu yıldız ayrılığı açıkladı

Trendyol Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle birlikte ayrılıklar da gelmeye başladı.

Trabzonspor’un Fildişi Sahilli yıldızı Nicolas Pepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara veda etti.

Pepe veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Herkese günaydın. Bu yoğun sezonun sonuna geldik! Tüm desteğiniz için teşekkür ederim.

Beni buraya getiren Trabzonspor Kulübü'ne, Başkanı ve Başkan Yardımcısına güveninden dolayı özellikle teşekkür ediyorum.

Kulübün yönetimine, antrenör Abdullah Avcı'ya, teknik ve sağlık ekibine ve tabii ki takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

Güzel bir üçüncülük elde ettik ve Türkiye Kupası'nda finale çıktık. Bu da beni pek çok pişmanlıkla karşı karşıya bırakıyor...

Taraftarlara da teşekkürler.

Bu kadar gürültülü ve tutkulu taraftarları nadiren gördüm.

Sıcak karşılamanız için teşekkür ederiz.

Yakında milli takıma katılmak için ayrılıyorum ve yeni bir macera beni bekliyor...

Bir! Iki! Üç! Trabzonspor"

PERFORMANSI

1 seneliğine geldiği Trabzonspor’da 23 maça çıkan 28 yaşındaki golcü 6 gol 3 asist kaydetti.