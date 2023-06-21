Ali Koç ve Arda Güler arasındaki kritik toplantı sona erdi

Arda Güler'i takımda tutmak için yoğun çaba harcayan başkan Ali Koç, Arda ve babasıyla bugün bir görüştürme gerçekleştirdi.

Ali Koç ve Arda Güler arasındaki kritik toplantı sona erdi

Gösterdiği performansla göz dolduran Arda Güler’in takımda kalması için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Arda Güler ve babasıyla bir görüştürme gerçekleştirdi.

TOPLANTI 3 SAAT SÜRDÜ
3 saatten uzun süren Ali Koç, Arda Güler görüşmesinde yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Toplantının bitiminde Arda Güler’in mutluluğu ise dikkatlerden kaçmadı.

MANCHESTER CITY DEVREYE GİRDİ
Ajax, Milan, Dortmund gibi Avrupa devlerinin yoğun ilgisi olduğu bilinen Arda Güler için İngiliz basını geçtiğimiz günlerde bu sezon 3’te 3 yapan Manchester City’nin de devreye girdiği aktarmıştı.

35 MAÇTA FORMA GİYDİ
Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta forma giymiş gösterdiği 6 gol 7 asistlik katkıyla yıllar sonra kazanılan Türkiye Kupası’nın mimarlarından biri olmuştu.

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