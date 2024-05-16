Sokakta ücretsiz güneş kremi hizmeti sosyal medyada beğeni topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Sokakta ücretsiz güneş kremi hizmeti sosyal medyada beğeni topladı
Hollanda'da halka açık alanlara yerleştirilen ücretsiz güneş kremi otomatları, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kullanıcılar, aynı uygulamanın Türkiye'de de hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek sosyal medyada tartışma başlattı.

Hollanda'da halka açık alanlara yerleştirilen ücretsiz güneş kremi otomatları, vatandaşların sağlığını koruma amaçlı başarılı bir uygulama olarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Otomatlar, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi dağıtarak kullanıcıların beğenisini kazandı. Bu uygulama, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak birçok kişi tarafından övgüyle karşılandı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Hollanda'daki bu yeniliğin Türkiye'de de uygulanması gerektiğini savunan kullanıcıların yoğun desteğiyle tartışma konusu haline geldi.

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