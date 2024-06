Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşılaştı. Taraftarlar hayal kırıklığına uğradı

Yeni başkanın belirleneceği Seçimli Olağan Genel Kurul bugün başladı.

2018'in rövanşı olarak görülen kongrede Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın sert şekilde tartışması beklenirken Vefa Küçük'ün Divan Başkanı olmasına karşı çıkan Aziz Yıldırım kongreyi terk etti.

Aziz Yıldırım'ın gidişi sonrası söz alan Ali Koç rakibini televizyonda canlı yayına çıkmaya çağırdı.

Aziz Yıldırım'ın bu teklifi kabul etmesi üzerine ikili şuanda Habertürk ekranlarında Ahmet Selim Kul'un moderatörlüğünde buluştu.

Yayında ilk sözü alan Aziz Yıldırım ilk olarak Ali Koç'u öperek birlik mesajı verdi.

Ancak yayının kalanı bu kadar güzel geçmedi. Taraflar hemen hemen hiçbir konuda anlaşamazken camianın beklediği birlik için de somut bir adım atılamadı.

İşte canlı yayında yaşananlar:

"FENERBAHÇE'Yİ ÇITIR EDİYORUZ"

Koç: "Benim için memnuniyet verici. Sayın Başkan'ın kapanış konuşmamla ilgili söylediklerini tamamlayın. Pazartesi sabahı bir ve bütün Fenerbahçe'ye ihtiyacımız var. 20 yıldır Aziz Bey, 6 yıl ben bu iki kişi arasındaki kırgınlık kızgınlık vs vs. bu camianın birleşmesine engel oluyor. Bir adım öteye gidiyor. Biz Fenerbahçe'yi çıtır ediyoruz görüş ayrılıklarından. Ben uzun zamandır bunu istiyordum. Tüm Fenerbahçelilerin pazartesi birleşmesi lazım. Babamdan da örnek verdim. Neye karşı güç birliği? Sen söyle kim Fenerbahçe'nin önünü kesiyor diyor ya, en çok sizin döneminizde, benim dönemimde de futbol mantığıyla açıklanamayacak şeyler yaşadık. Kurşunlama, 7 senede 3 şampiyonulğu kaybetme ve bu sene. Camia bir bütün olmadığı için Fenerbahçe'nin caydırıcılık gücü çok azaldı. Sayın Aziz Yıldırım, siz iyi temsil edemiyorsunuz beceremiyorsunuz düşüncesinde. Yarın bir seçim yapacağız Allah'ın izniyle. Akşam 6-7 gibi sonuçlar belli olur. Pazartesi sabahı ya Aziz Yıldırım ya şahsım başkan olacak. Ben başkan olursam Aziz Yıldırım istiyorsa destek olmak amenna. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa ben geçmişi kapatırım. İki tarafın da ciddi söylemleri oldu. 6 yıl yöneticiydim Aziz Bey ile, sonra bir yere kadar, sonra koptuk. Biz aramızda güven müessesesini inşa etmemiz lazım. Söylenmiş laflar, iddialar var. Ailemize kadar uzanan hatta. Benim görüşme isteğim, Sayın Başkan'ın söylemleri. Birbirimize ne düşünüyorsak söyleyelim. Seçim arifesindeyiz, camia bilgilensin"

"6 SENEDİR İYİ OLAN BİR ŞEY YOK"

Aziz Yıldırım: "Ben sana dedim ki erkek basketbolu bana ver, ben karşılayayım dedim Çırağan'da."



Ali Koç: "Seçildikten sonra sizi görmedim, ne duydum ne işittim. 3 Haziran 2018'den sonra..."



Aziz Yıldırım: "Ben mesaj verdim Çırağan'da. Basketbolu bize verin, yatırımı da biz yapalım dedim. Seçildikten 1 sene sonra yaptığım toplantıda. Belgesi var."



Ali Koç: "Ne oldu da son dakika bugün buluşalım dediniz. Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi. Gelmiş burada. Arkanızda herkes. Program 10 dakika geç başladı, arkadaşları ayıramadık."



Aziz Yıldırım: "Sen bugün çağrı yaptığın için geldim."



Ali Koç: "6 senedir çağrı yapıyorum."



Aziz Yıldırım: "İlk defa böyle yaptın. Göster bana özür dileyeceğim."



Ali Koç: "Sayın Başkan, Şekip Bey'in seçildiği YDK dışında gelmedi. Ağır da ifadelerimiz olmuştu, olabilir ama şöyle olabilir. İyiye iyi kötüye kötü denirse..."



Aziz Yıldırım: "6 senedir iyi olan yok ki. Benim de son 4 senem kötü."



Ali Koç: "Siz sadece futbolu söylüyorsunuz."



Aziz Yıldırım: "Amatörleri söylemeyelim. Ben ayağa kaldırdım. Amatörlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bir tek futbol sıkıntılı."



Ali Koç: "Size göre kulüp sizsiniz. Her şeyi siz yaptınız."



Aziz Yıldıırm: "Alicim sen Hallac-ı Mansur'u oku, ne dediğimi anlarsınız."



Ali Koç: "Sizden sonrakileri hiç tebrik etmediniz."



Aziz Yıldırım: "Erkek basket için tebrik etmedim mi, duymadınız mı?"



Ali Koç: "Ben hayır duymadım."



Aziz Yıldırım: "İletmemişler size. Final Four'a kalmak başarıdır."

"EN KÖTÜSÜNÜ SİZ ATLATTINIZ"



Ali Koç: "Biz herkes almalı dedik, bize özel bir şey istemedik. Siz zekisiniz, 1959'dan önce kim olduysa verin diyeceksiniz."



Aziz Yıldırım: "Ali hatalarını lütfen gör. 20 sene hizmet ettim. 1 sene hapis yatmışım, gık dememişim. Yatmışım. Benimle kimler pazarlığa geldi, yanaşmadım. 3-4 aylık çocuğumla Cannes'a gittim, Yargıtay bana 6 yıl 3 ay hapis cezası kesti. Gitme dediler, Türkiye'ye gitmek için özel uçak tuttum."



Ali Koç: "Tüm Türkiye takdir etti."



Aziz Yıldırım: "Etti ama Acar telefon etti, ben uçağa bindim dedim, geldim. 6 ay beni yakalayıp içeri atabilirdiler, yeniden yargılama çıktı."



Ali Koç: "Çok badireler atlattık."



Aziz Yıldırım: "Çok. Bu badireleri atlatırken..."



Ali Koç: "En kötüsünü siz atlattınız."



Aziz Yıldırım: "Bu mahkemeler devam etti. 2018'de beraber hareket edelim dedim, şu mahkemeleri halledelim dedim."



Ali Koç: "Tutarsızlıklar yaşıyorsunuz. Ben kabul ederdim. 1 gün içinde zikzak yaşıyorsunuz."



Ali Koç: "2018'den sonra ben başkan oldum. Başkan Aziz Yıldırım ile başkan olmayan Aziz Yıldırım arasında siyahla beyaz kadar fark var."



Aziz Yıldırım: "Hiçbir fark yok. Biz mağlup olduk eğlendiler dedin. 2 Kasım doğum günün. Sen hep başarısız oluyorsan ben ne yapayım. 6 senede 1 defa doğum günü kutladım. 1 defa yaptım ya. Bir defa Çaça'da, tesadüf. Yemek yiyorduk, çalgıcılar malgıcılar eğlendik."

"10 ÜZERİNDEN 10"



Ali Koç: "Fenerbahçe'nin ta kendisi olarak kendini gören kişinin 2018 sonrası tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz 10 üzerinden."



Aziz Yıldırım: "10 üzerinden 10."



Ali Koç: "Bravo. Ben eksi 1 veririm."



Aziz Yıldırım: "Galatasaray başkanı size salladı, ben adama sinek ikili dedim."



Ali Koç: "Ucunda sen vardın."



Aziz Yıldırım: "Susabilirdim ama susmadım."



Ali Koç: "Dursun Bey'e karşı her şeyi kullanırsın."



Aziz Yıldırım:" O ayrı. İfadesine karşı çıktım konuşma yaptım. Türker Aslan dedi ki, '28 şampiyonluk' falan dedi. Çıktım yalan dedim."



Ali Koç: "Nihat Özdemir'e niye demediniz."



Aziz Yıldırım: "Sordum ona da. Bize mektup yazdı. Okusan sen de vermezsin dedi. Onu verirsem Ankara Demirspor, Eskişehirspor ister dedi."

NEDEN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI



Ali Koç: "6 sene yöneticilik yaptık. Siz başkan, ben yönetici. Güzel günlerimiz de oldu, çok badireler de atlattık."



Aziz Yıldırım: "2011'e kadar 6 senede hep iyiydik."



Ali Koç: "2012'de ben ayrıldım. Galiba 2-3 Temmuz 2012'de size yapılan zulme son verildi. O günden bugüne futbol tarafından Fenerbahçe ne yazık ki yaşatılanlar bize yapılanlar eminim siz de benim kadar isyan ediyorsunuzdur."



Aziz Yıldırım: "E tabii."



Ali Koç: "Son 10 yılda, son 5 yılda Fenerbahçe tabloda hep üstte, bir tek Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok."



Aziz Yıldırım: "Anti-Fenerbahçe'ye karşı mücadele dedin diye geldim."



Ali Koç: "Ben niye Fenerbahçe başkanlığına aday oldum?"



Aziz Yıldırım: "Söyle hatırlayayım."



Ali Koç: "Ömer Temelli'nin evindeydim. Cumartesi günü oldu. Mahmut Bey, seni zorla yazacağız listeye dedi. O zaman akıllı telefonlar yok. Hayatımın en uzun nokia mesajını çektim. Fenerbahçe'ye hizmet edebileceksem nazı olmaz, derhal gelirim dedim. Siz beni çağırdınız, 2015'te. Tekrar yargılama kararı çıktığı zaman 2014'tü. Sonra ben Londra'ya gidiyordum, bir indik mesaj yağıyor başardık diye. Yeniden yargılama çıktı. Eve varana kadar bütün o heyecan mutluluk bitiverdi. Çünkü, siz 1907'ye kızmışsınız, Adalete Fener Yak yapmıştık. Can'a ağır hakaretler etmişsiniz. Bir teşekkür metni yayınlamış 1907."



Aziz Yıldırım: "Bizim üzerimizden niye yayınlamıyorlar? Bir bilginiz olsun niye demiyorlar."



Ali Koç: "1907 büyük bir kampanya yapmış. Kapı kapı dolaştık. 650 bin imza topladık. Siz de desteklediniz. Yeniden yargılama çıktı. 1907 de bana sormadan, sormalarına gerek yok, Adalete Fener Yak'a teşekkür yayınlamış. Siz de kızmışsınız hakaretler küfürler."

"ALİ BEN SENİ VELİAHTIM İLAN ETTİM"



Ali Koç: "O zaman başkanımız kızmış, ben arkadaşlara olabilir, kızabilir, hepimiz stres altındayız dedim. Şeker hastaları kızabilir, eniştem de öyleydi. 2015'e kadar ben seçimden 1 haftaya önceye kadar, Aziz Yıldırım'ı 2 defa gördüm. Biri cenazeydi. Biri de Selçuk Şahin'in düğünündeydi. Arıza olduğunu anladım, 2 ayrı masaya koydular bizi."



Aziz Yıldırım: "Alicim Selçuk'u çağırıp Ali Bey'i o masaya koy demedim."



Ali Koç: "Sonra siz beni çağırdınız, kurda kuşa bırakmayalım dediniz. 2015'te."



Aziz Yıldırım: "Ülker Arena'da benden sonra Ali Koç başkan olacak dedim."



Ali Koç: "Beni çağırdınız, niye olamayacağımı söyledim. Bizler hazırız dedim. Birkaç aya dava bitecek dediniz, 10 sene sürdü. Ben niye katılamayacağımı anlattım. Cuma akşamı, cumartesi seçim var. Cuma akşamı Ömer Temelli bana mesaj yolladı, yarın gazetecilere 2 laf et, Aziz Bey davet etti, şirket falan açıkla dedi. Ben de niye gazetecilere açıklayayım, kongrede açıklarım dedim. Geldik salona, konuşmalar başlamış, adımı yazdıramamıştım. Telefon ettiler sizin masadan, çık 2 laf et dedil."



Aziz Yıldırım: "Ben arar sana söylerim."



Ali Koç: "Ömer dedim nasıl konuşacağız, yazılmadık dedim. Tamam dedik. Çıktım konuştum. Ben o gün sizlerden gelen talep üzerine..."



Aziz Yıldırım: "Benden değil, olsa söylerim Ali. Ben seni veliaht ilan ettim. Öyle bir şey olsa çık ilan et derim."



Ali Koç: "Veliaht ilan ettiğiniz adama ne yaptığınız anlatacağım. Ben çıktım konuştum, çok da güzel konuşma yaptım. Elimizi taşın altına sokacağız dedim, kafamda tarih yok. Masadan indik gittik, siz seçildiniz."

"SEÇİM ÖNCESİ FARKLISINIZ SEÇİM SONRASI FARKLISINIZ"



Ali Koç: "Aziz Bey rahat seçildi. Biz ağustos gibi size gelecektik Burhan Karaçam ile bir desteğimiz olabilir mi diye. Şampiyonlar Ligi'nden elendik, kulübü atmosferi bilirim o durumda. Eylül ayında geldim. Çok tatsız bir toplantı oldu."



Aziz Yıldırım: "Neden oldu söyle?"



Ali Koç: "Havadan sudan konuşuyorduk."



Aziz Yıldırım: "Burhan Bey kulüp iflas etti dedi."



Ali Koç: "Siz şiddetlendiniz."



Aziz Yıldırım: "Nedenini söyle. Nedeni şu, Burhan Karaçam başladı bana Aziz demeye."



Ali Koç: "Siz de bana iş insanı Ali Koç diyorsunuz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç demiyorsunuz."



Aziz Yıldırım: "Ben savcının peşindeydim, imzalasın diye, memlekete gidiyor. 1-2 gün önce geldiniz. Simla Hanım'ı gördüm, ne dedim, Ali Bey'e söyle uzak duruyor gelsin mala sahip çıksın dedim, sor."



Ali Koç: "Siz çok öfkelendiniz. Siz seçim öncesi farklısınız, seçim sonrası farklısınız."



Aziz Yıldırım: "Hatırlamıyorum. Ben daha ölmedim dedim."



Ali Koç: "Geçmişte de size Aziz derdi. Size çok az insan Aziz derdi. Acar Ağabey derdi."



Ali Koç: "Siz çok sert ve bana göre yakışıksız bir çıkıştı. Ben sizle aynı gemide değilim dediniz. Bir gün veliaht gösterirsiniz işinize geliyorsa, yarın öbür gün en büyük düşman ilan edersiniz. Niye böyle anlatıyorum, karşımdaki insanın bir dediği bir dediğiyle tutsun isterim."



Aziz Yıldırım: "Benim tutar."



Ali Koç: "Sizin hiç tutmuyor."

"SİZ EMEKLİ OLMADINIZ SEÇİM KAYBETTİNİZ"



Aziz Yıldırım: "Ben uzak durdum. Ali Şen Başkan Fenerbahçe şampiyon dediklerinde başkan oldum. Ali Bey yanımıza geldiğinde, 3-5 ay rahatsızlık duyardık. Nedeni şu, biz yönetimiz biz karar vereceğiz yapacağız. Ali Şen Bey tezcanlı, hemen fikir söylüyor. Rahatsız olduk. Sizin rahatlık duymanız lazım gelmedik diye. Benden rahatsız olma diye gelmedim ben, bu kadar basit."



Ali Koç: "Hiç inandırıcı bulmuyorum."



Aziz Yıldırım: "Ben geleyim rahat mısın değilim gör olayları."



Ali Koç: "Niye olay olması gerekiyor."



Aziz Yıldırım: "Sen emekli ol git stadyuma aynı şeyler olacak."



Ali Koç: "Siz emekli olmadınız, seçim kaybettiniz. Her zaman Fenerbahçe'nin içinde olacak, 20 sene başkanlık yaptınız."



Aziz Yıldırım: "Bitti kardeşim onlar, benim Fenerbahçe'ye gelip bir şey olma şansım yok."



Ali Koç: "Benim uğruna çok şey yapacağım Aziz Yıldırım, benim tanımadığım bir Aziz Yıldırım oldu 6 senede. Değil destek köstek oldunuz."

"ANLATIRSAM ALTINDA KALIRIZ"

Aziz Yıldırım: "Ali Bey 12 falan demedim, siz 10.5 açıklamışsınız. Ben öyle bir açıklama yapmadım."



Ali Koç: "Baronlar kim?"



Aziz Yıldırım: "Londra'daki FETÖ'cü baronlar."



Ali Koç: "Niye anlatmıyorsunuz, şimdi anlatın."



Aziz Yıldırım: "Anlatırsam altında kalırız."



Ali Koç: "Koçspor, Koç İdmanyurdu."



Ali Koç: "Açıktan para vermişler diyorsunuz."



Aziz Yıldırım: "Ben demedim, Mahmut dedi. Benim ağzımdan çıkan görüntü. Ben 12 milyon mu demişim. Siz 10.5'a aldık diye açıklama yaptınız."

Aziz Yıldırım: "Şampiyon olsan niye gelmiyorsun desen haklısın. Başarı yok gelsem sıkıntı olacak."



Ali Koç: "Dışarıdan niye sallıyorsunuz?"



Aziz Yıldırım: "Ben doğruyu söylesem çok tepki alırsın."



Ali Koç: "Hulusi Bey çok tenkit ediyordu, listemizde."



Aziz Yıldırım: "Yol gösteriyorduk, şunu al bunu al sen Ali Koç'sun dedim. Bundan sonra kongrelere gelirim, rahat ol."



Ali Koç: "Samimiyetinizi sorgulama sebebim yaşanmışlıklar. Ben istemez miyim Aziz Yıldırım'ın dertleşmeye, yardımlaşmaya gelsin. Nihat Özdemir 2011'den beri şike yapılmıyor dedi. Niye dedi?"



Aziz Yıldırım: "Hata yapmıştır."



Ali Koç: "Nihat Özdemir, 3 Temmuz'da ilk istifa edendi."



Aziz Yıldırım: "Benim dostluğum varsa satmam. Yanlış yapmıştır."



Ali Koç: "Söz konusu Fenerbahçe'yse dostumu tanımam. Ben öyle Fenerbahçeliyim."



Aziz Yıldırım: "Deme öyle deme."



Ali Koç: "Size söylendi o. Trabzon'da linç edildik, bizi haksız buldunuz."



Aziz Yıldırım: "Trabzon'da çocuk meşaleyi aldı, maçı bitirmesi lazımdı dedim. Ali Koç 2 Nisan'da kongreyi topladı. Ben size ondan önce yazı yazdım, kamuoyuna."



Ali Koç: "Hariçten mesaj yollayınca bana mı yolluyorsunuz."



Aziz Yıldırım: "Yanlış yapıyorsunuz yapmayın dedim. A takımla gidin Galatasaray'ı yenin dedik. Maddi bilmemne yöneticileri topladığınızda konuyu açmışsınız, hisseleri satmak almak konuları. Ligden çekiliyoruz dediniz."



Ali Koç: "Demedik, nerede dedik."



Aziz Yıldırım: "Dediniz TV'de."



Ali Koç: "Ligden çekilme dahil tüm seçenekleri değerlendirmek üzere kongre üyelerini çağırıyoruz dedik. Ligden çekiliyoruz demek mi bu."



Ali Koç: "Eski yöneticiler, istisnasız herkes çekilmeye karşıydı. Ben yapamayacağım şeyi söylemem. Anı kurtarmak için bir şey söyleyip sonra geri çekilmem."



Aziz Yıldırım: "Bunu hayatımda yapmadım."



Ali Koç: "Yaptınız."

"BANA AMERİKAN PROJESİ DEDİNİZ"

Ali Koç: "Fenerbahçe'nin ta kendisi Fenerbahçe için ne diyor."

Aziz Yıldırım: "Ne demişim bakalım."

Ali Koç: "Londra'daki baronlar kim?"

Aziz Yıldırım: "Ya seni ya beni destekleyecekler, seni destekliyorlar. Türkiye'yle işleri var senle benle değil."

Ali Koç: "Kim sokuyor bunları aklınıza."

Aziz Yıldırım: "Senin de tanıdığın insanlar anlatıyor bunları. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olmasam seni desteklemeyecekler."

Ali Koç: "Siz bana Amerikan projesi, siyaset, FETÖ projesi dediniz."

"İFADENİ ALACAKLARDI"

Aziz Yıldırım: "Buradan Türkiye duysun, ben kumpas davasına gittim şikayetçi oldum, hakim savcı hepsi. Seninle ilgili 'Alacağım konuşalım' dediler. Şekip Mosturoğlu şahittir. 'Öyle bir şey yaparsanız şikayetçi olmam' dedim. Senle ilgili değil. Ben açtım şahsi olarak. Fenerbahçe değil."

Ali Koç: "Siz arada şeyi karıştırıyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "Neyi?"

Ali Koç: "3 Temmuz'da Siz olduğunuz için mi camia sahip çıktı?"

Aziz Yıldırım: "Beni çağırdılar. Ben gittim, orada Ali Bey'i ifadeye çağıracağız dediler. Sakın ha dedim. Benim şikayet ettiğim davada seni de çağırıp ifadeni alacaklardı. Şekip ve Abdürrahim vardı avukat."

"ŞEREFSİZİM ÖYLE BİR EVRAK YOK"

Ali Koç: "103 gerçek kişi, 2018 öncesi beni CİMER'e şikayet etti."

Aziz Yıldırım: "Adım var mı?"

Ali Koç: "Bir şey soruyorum, üstünüze alınmayın. 3 Temmuz'dan beni sorumlu tutuyor, tapemin çıkmadığını..."

Aziz Yıldırım: "Sen futbolla ilgilenmiyordun ki...."

Ali Koç: "103 kişinin aynı ifadeleri."

Aziz Yıldırım: "1 taneyi ver bana bulup araştırayım. Ben yapmadıysam beni niye suçluyorsunuz?"

Ali Koç: "FETÖ imanız oldu. Ankara'da evrak dağıttınız hakkımda Amerikan projesi diye."

Aziz Yıldırım: "Şerefsizim öyle bir evrak yok."

MOURİNHO'YA AÇIKTAN PARA MI VERİLDİ?

Aziz Yıldırım: "Bu işin içinde 20 senedir varım. Al 15 demedim, pazarlık yaptım. 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz. 15 hoca ve ekibi, menajeri yok."

Ali Koç: "Adam aptal mı diyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "İmaj hakkı verecektim, ayıracaktım. 15'in içinde olacaktı. 5-6 milyon imaj hakkı verecektim, vergiyi düşsün diye."

Ali Koç: "Açıktan para verdi diyorsunuz. Bir yöneticiniz bir TV'ye çıkıyor. Açıktan para mı vermişler diyor, o menajeri biliyoruz diyor."

Aziz Yıldırım: "Mourinho geldiği için mutlu musun? Yüzde 1 katkım varsa bana teşekkür etmen lazım."

Ali Koç: "Ben size çok şeyden teşekkür ederim."

"İSMAİL KARTAL İLE DEVAM EDECEKTİNİZ"

Aziz Yıldırım: "Siz İsmail Kartal'ın altını doldurup devam edecekmişsiniz, öyle demişsiniz."

Ali Koç: "Öyle bir şey demedim. Açıktan para verdik mi vermedik mi?"

Aziz Yıldırım: "Açıktan para verirsin anlaşırsın verirsin."

Ali Koç: "Açıktan dediğiniz nedir?"

Aziz Yıldırım: "Verdi dediğin lafın gelişi. Bedava verebilir misin?"

Ali Koç: "İrfan Can'da ne oldu?"

Aziz Yıldırım: "Sizin önünüze kağıt koydular, Galatasaray 4.5 verdi, siz 11'e imza attınız."

Aziz Yıldırım: "9'una kadar bizimle gidip alalım, paranın yarısını ben ödeyeyim dedim."

Ali Koç: "Siz onu dediğinizde anlaştık dediniz."

Aziz Yıldırım: "Beraber gitseydik verecektim. Kaydı dinle. Sözüm söz. Kendisiyle görüştüm, diğer aday dedi, telefonla aradı görüştüm dedi. Ben Roma'da otelde görüştüm. Ben dedim 3 adayız, daha o zaman çekilmemişti. Kim seçilirse seçilsin, kendisine sor, Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var dedim. 2004'te onu istedim, Porto'dan gelmedi. Bizden hangisi kazanırsa kazansın Türkiye'ye gel, o da tamam dedi. Konuştuk, sohbet ettik. Branco, salı günü Mendes'ten randevu aldı dedi, gelecek görüşeceğiz dedi. Biz perşembe oradaydı."

Ali Koç: "Sizden 2 gün önce görüştü Roma'da."

Aziz Yıldırım: "Portekiz'de görüştüler, Mendes hastaydı. Her şey konuşuldu, 15'e anlaştık. Hazırladılar evrağı. Kendisi Bükreş'teymiş, dönecek onay verecekti. Siz devreye girdiniz."

Ali Koç: "Biz öncesinde bitirmiştik."

Aziz Yıldırım: "Siz İsmail Kartal'ın altını doldurup devam edecekmişsiniz, öyle demişsiniz."

Ali Koç: "Öyle bir şey demedim. Açıktan para verdik mi vermedik mi?"

Aziz Yıldırım: "Açıktan para verirsin anlaşırsın verirsin."

Ali Koç: "Açıktan dediğiniz nedir?"

Aziz Yıldırım: "Verdi dediğin lafın gelişi. Bedava verebilir misin?"

Ali Koç: "İrfan Can'da ne oldu?"

Aziz Yıldırım: "Sizin önünüze kağıt koydular, Galatasaray 4.5 verdi, siz 11'e imza attınız."

"BİZ KURUSIKI ATEŞ ETMEDİK"

Aziz Yıldırım: "2 Nisan'da milleti çağırırken maddelerden bir tanesinde takımı çekeceğiz dedin."

Ali Koç: "Yazıyı çıkarın. Çekilme dahil alternatifler yazıyor."

Aziz Yıldırım: "Yapamayacağın bir şeyi niye koyuyorsun."

Ali Koç: "Ben bilmiyordum ki onu, istişare ettim insanlarla. Çekilmenin Fenerbahçe için faydadan çok zarar getireceğini istişare ettik. 17 Mart'ta bizi linç etmeye çalıştılar orada. Sizin döneminizde 2 maç yarıda kaldı Trabzon'da."

Aziz Yıldırım: "Siz golü atın, Ersun Yanal dönemiydi, maç yarıda kalır dedim Volkan ve Emre'ye. Bir tek 2010/11 3-2 yenildiğimiz maçta çok rahat gittik geldik. Diğerlerinin hepsinde polis arabası içinde kalkanlarla gittik. Trabzon öyle bir yer."

Ali Koç: "Trabzon öyle bir yer! Bir hafta önce Pendik maçı vardı, maç 43 dakika oynandı. Denizli'de futbolcularımıza zulmederek şampiyonluğumuz aldılar. Aynı şeyi yapacaklardı. Bizim oyuncularımıza ceza vereceklerdi, yeter dedik, muhtelif alternatifler sunduk. Biz kurusıkı ateş etmedik."

"NE FARK EDECEKTİ"

Aziz Yıldırım: "Niye çağırıyorsun, milletin kafasına bu konuyu niye koyuyorsun. SPK'nın incelediği konuda alternatif olarak sunabilirsin. Sen orada dile getirmesen, insanlar geldiğinde çıkıp deseydin ki bunu takımı çekebilir miyiz deseydin, insanlar da o niyetle gelmişti. Onu deyince kulübün durumu ne olacaktı?"

Ali Koç: "Ona mı yetki almadın diyorsun."

Aziz Yıldırım: "Hiç yazmamalıydın. Urfa'ya U19'la gidiyoruz şeyi. İnsanlar konuşmak istiyor, 4 kişi konuyor. İnsanlar oruç, rahatsız. Hüsran oldular, üzüldüler."

Ali Koç: "Hüsrana katılırım, insanlar konuşamadı, 100 küsür insan yazmıştı. İşin öznesinde ben ligden çekiliyoruz falan demedim. Çekilme dahil opsiyonları değerlendireceğiz dedim. Ne fark edecekti?"

"SİZ EFSANESİNİZ"

Aziz Yıldırım: "6 senedir niye şampiyon olamıyoruz?"

Ali Koç: "Siz kaç defa oldunuz?"

Aziz Yıldırım: "6 senede 2 defa şampiyon olduk. Benle karşılaştırma kendini."

Ali Koç: "Siz efsanesiniz, haddime mi!"

Aziz Yıldırım: "Bir Mustafa Kemal Atatürk, bir Fatih Sultan Mehmet. Bu ikisi efsane. Diğerleri normal insanlar."

Ali Koç: "İlk sene kötü tercihler, kötü hoca, kötü planlama vs vs. Sizin bıraktığınız takımla 3 sene FFP nedeniyle sattığımız kadar alabiliyorduk, bugünkü rahatlık yoktu."

Aziz Yıldırım: "O bizde de vardı."

Ali Koç: "Siz de şampiyon olamadınız. Harcama limitlerimiz artsın diye gayrımenkulleri de satıp eklemiyorduk. İkinci senede bile 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayı bizdik, 7 hafta boyunca 21 puanın sadece 3'ünü alabildik, hakemler doğradı bizi. Maçları seyretseydiniz bilirdiniz. Kadim dostunuz Mehmet Uçum devreye girdik."

Aziz Yıldırım: "Senin dostun değil mi? Beylerbeyi'nde konuşmadın mı?"

Ali Koç: "1 kere konuştuk, yok öyle bir şey. Yok öyle şey, 1 dakika sizin terminolojiyle. Ben hayatımda 1 kere gördüm, siz 10'larca kez görüştünüz. Siz kongrelerin gözünde yanlış anlaşılmasın diye eksik bilgiyle aldatamazsın. Ne kadar para harcadınız sosyal medyaya?"

Aziz Yıldırım: "Benim ilgim yoktur. Sen ne harcadın?"

Ali Koç: "Hiç harcamadım. Dönelim sorunuza."

Aziz Yıldırım: "Bitir anlat."

Ali Koç: "İlk 2 sene öyle geçti. Bir Sivas maçıyla ucundan kaçırdık."

Aziz Yıldırım: "O şanssızlık."

Ali Koç: "Geçen sene iyi hoca getirdik, hocanın sözü var maçlar sahada kazanılmıyor dedi. Bu sene ortada. 90 küsür puanla şampiyon olamadık."

Aziz Yıldırım: "19 defa şampiyon olduk, 6'sında Aziz Yıldırım ve arkadaşları, sen de içindesin."

Ali Koç: "Çalındığı zaman da biz vardık. Çalınması Ali Koç'a has değil, siz de vardınız."

Aziz Yıldırım: "Doğru."

"AL GETİR AYNISINI ALACAĞIM"

Aziz Yıldırım: "Bankalar Birliği ile kaç liraya anlaştınız?"

Ali Koç: "347 milyon euro falandı."

Aziz Yıldırım: "330 milyon dolar, dolar dolar. Bankalar Birliği ile konuştum."

Ali Koç: "Neden bana sormuyorsun?"

Aziz Yıldırım: "Gelsem 612 612 diyeceksin."

Ali Koç: "Kulüp bu kadar borçluyken niye yüksek faizle borç alıp arsa aldınız. Tüm paralarını biz ödedik Edirne, Antalya, İzmir. Erol Bey anlattı."

Aziz Yıldırım: "Kim anlattı? 1 tane hariç hepsini biz ödedik."

Ali Koç: "Siz kürsüyü işgal ederken borçları anlatıyordu Erol Bey."

Aziz Yıldırım: "Hep yanlış anlatıyor."

Ali Koç: "Biz kimin borcunu ödemeye çalışıyoruz."

Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'nin mal varlığı 600 milyondan fazla."

Ali Koç: "300 verin sizin."

Aziz Yıldırım: "Alayım, al getir aynısını alacağım."

"MANEVRASINI BİTİRMİŞTİNİZ KULÜBÜN"

Ali Koç: "Halkın takımı holding takımı lafına cevap verin."

Aziz Yıldırım: "Her lafı üstüne alma."

Ali Koç: "Koçspor diyorsun."

Aziz Yıldırım: "Biz 90 milyon dolara isim hakkını Ülker'e verdik."

Ali Koç: "Kırdırdınız, sonra 1 senede harcadınız."

Aziz Yıldırım: "Tabii harcadınız."

Ali Koç: "Onun 6 senesi benim yönetimin hakkıydı. Tüm gelirler temlikliydi. Manevrasını bitirmiştiniz kulübün."

"BENİ SAĞLAM BIRAKACAKSIN"

Ali Koç: "Tekrar daha sık görüşebilseydik, danışabilseydik, eski günlerdeki gibi olsaydı Fenerbahçe'ye faydalı olurdu. Benim için ağabey, başkan olarak Aziz Yıldırım'ın kredisi tükenmiştir. Yeni bir sayfa açmak istiyorsanız yarından sonra bir dakika düşünmem elimden geleni yaparım."

Aziz Yıldırım: "Sağ ol, biz de yaparız."

Ali Koç: "Bir yemek yiyelim TV olmasın ama keşke FBTV olsaydı."

Aziz Yıldırım: "Otobüs falan demeyecektiniz. Beni sağlam bırakacaksın."

Ali Koç: "Orada lafı anlamadınız. Otobüs falan niye çarpsın dedim. Acun Bey'i soracaktık, soramadık."