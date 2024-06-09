Ali Koç'un sözleri Aziz Yıldırım'ı çıldırttı

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Ali Koç'un sözleri Aziz Yıldırım'ı çıldırttı

Başkan adaylarının karşılaştığı canlı yayında Ali Koç'un sözleri bir anda Aziz Yıldırım'ı kızdırdı.

Fenerbahçe Başkan Adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geliyor.

2018'den sonra ilk kez karşılaşan ikili arasında genel olarak sakin bir tartışma yaşanırken bir anda tansiyon yükseldi.

Ali Koç'un sözleri sonrası Aziz Yıldırım bir anda sinirlendi.

İşte o sözler:

"SİZİNKİ HİÇ TUTMUYOR"

Ali Koç: "Ben karşımdaki insanın bir dediğinin bir dediğini tutmasını isterim."

Aziz Yıldırım: "Ben öyleyim. Benim söylediklerim tutuyor."

Ali Koç: "Sizinki hiç tutmuyor. Hele ki yaşınız ilerledikten sonra hiç tutmuyor."

"HİÇ İNANDIRICI BULMUYORUM"

Aziz Yıldırım: "Ben uzak durdum. Ali Şen Başkan Fenerbahçe şampiyon dediklerinde başkan oldum. Ali Bey yanımıza geldiğinde, 3-5 ay rahatsızlık duyardık. Nedeni şu, biz yönetimiz biz karar vereceğiz yapacağız. Ali Şen Bey tezcanlı, hemen fikir söylüyor. Rahatsız olduk. Sizin rahatlık duymanız lazım gelmedik diye. Benden rahatsız olma diye gelmedim ben, bu kadar basit."

Ali Koç: "Hiç inandırıcı bulmuyorum."

Aziz Yıldırım: "Ben geleyim rahat mısın değilim gör olayları."

Ali Koç: "Niye olay olması gerekiyor."

Aziz Yıldırım: "Sen emekli ol git stadyuma aynı şeyler olacak."

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