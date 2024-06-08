İşte Fenerbahçe'nin yeni başkanı. Gürel Yurttaş açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İşte Fenerbahçe'nin yeni başkanı. Gürel Yurttaş açıkladı

Gürel Yurttaş yazdı: Fenerbahçe'de seçime saatler kala açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkanı

Fenerbahçe'de kongre heyecanı yaşanıyor.

Ali Koç mu?

Aziz Yıldırım mı?

Herkes bunu konuşuyor.

Ben gördüm ki seçimi Ali Koç kazanıyor. Bunu en baştan söyliyeyim.

Neden diyeceksiniz. Bunu da anlatayım.

Bugünkü kongre.

Kongre başkanı seçildi.

Ali Koç'un adayı Vefa Küçük kazandı.

Aziz Yıldırım'ın adayı Şekip Mosturoğlu kazanamadı.

Yıldırım buna bile çok kızarak mikrogona geldi, uyarılara rağmen konuşup kongreyi terk etti.

E yakıştı mı?

Yakışmadı.

Orada kendisi seçimi kaybettiğini anladı bence. Onun için yaptı bunu.

Ali Koç'u her şeye rağmen soğukkanlılığını koruduğu için kutluyorum.

Asabi adam Aziz Yıldırım gibiler için de... Artık yer yok bunu açık açık söylüyorum.

Bize Aziz Yıldırım'lar lazım değil.

Ali Koç'ları istiyoruz.

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