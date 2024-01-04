Ali Koç ve FETÖ öyle mi? Yazan Abdulkadir Selvi'nin geçmişine bakın hele. Gürel Yurttaş yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç ve FETÖ öyle mi? Yazan Abdulkadir Selvi'nin geçmişine bakın hele. Gürel Yurttaş yazdı
Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş, Ali Koç'a FETÖ diyen Abdülkadir Selvi'nin dosyasını açtı.

Bu eski FETÖ'cüler bir alem. Kendilerinden başka herkesi her fırsatta FETÖ'cü ilan ediyorlar. Ya da ilişki kurmaya çalışıyorlar.

Son örneğini Hürriyet'te yazarlık (!) yapan Abdulkadir Selvi gösterdi.

Suudi Arabistan skandalından sonra Ali Koç'u suçlamak için akıl almaz yöntemler sergileyen bu şahıs araştırmadan, sormadan kendince kulis yazmış. Ali Koç'la FETÖ arasında ilişki kurmaya çalışıyor.

Yazısının başlığı da şöyle:

KOÇ GİBİ ORGANİZE. Niye ÖZBEK GİBİ ORGANİZE değil de KOÇ GİBİ ORGANİZE?

Diyor ki yazısının içinde de;

"Suudi Arabistan’da oynanacak olan maçta bula bula, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cülerin kullandığı, “Yurtta sulh cihanda sulh” sözü mü bulundu?"

Ne şimdi bu?

Ulu Önder Atatürk'ün sözünü darbeci alçaklar milleti kandırmak için kullandı diye unutacak mıyız?

Fenerbahçe'nin çok maçında açıldı bu pankart. FETÖ'cü mü oldu herkes?

Bu şahsın yalan yanlış yazısından daha fazla alıntı yapmayacağım. FETÖ diyor, 28 Şubat diyor. Saçma sapan iddialarını aktarmayacağım. Merak eden açsın okusun.

Benim takıldığım konu şu;

Gazeteciliğin kuralıdır. Bir kişi veya kurum hakkında iddialarda bulunacaksan eğer, o kişiyi veya kurumun yetkilisini de arayacak, duydukların varsa eğer sahiden de; soracak, cevabını da yazacaksın.

Böyle FETÖ deyip de geçmek olmaz.

Ali Koç'u Türkiye tanıyor.

Babası Rahmi Koç'u da.

Dedesi Vehbi Koç'u da.

Koç ailesini de.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün kırmızı çizgileri olduğunu sağır sultan bile biliyor.

Peki yazanın geçmişi ne kadar biliniyor?

Mesela 9 Aralık 2013'te o zaman çalıştığı gazetedeki yazısı. Başlığı ne biliyor musunuz? "Hocam Türkiye'ye dön artık!"

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Yazının içinde de alıntı yapayım:

"Memleket denilince gözlerinizin dolduğunu biliyorum.

Ağlamaktan gözlerinizin şiştiği 'Her gün sırtımdan bir hançer yiyorum' diye hayıflandığınız şu günlerde Peygamberimiz'in vefatından sonra Hazret-i Ebubekir'in gösterdiği dirayete benzer bir şekilde dönüp başımıza gelseniz hocam.

Sizin orada olmanız bazı komplo teorilerine de yataklık ediyor.

Ne olur hocam gün bugün. İş şirazesinden çıkmak üzere. Türkiye'ye dönün artık."

ABD'ye de gitmiş. FETÖ ile fotoğrafı da var.

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Peki Ali Koç'un nesi var?

Kimle fotoğrafı var?

Atatürk'ün posterleri önünde gururla verdiği pozlar var.

Kulübü Fenerbahçe'nin FETÖ'nün tuzağına karşı nasıl mücadele ettiği var.

Demem ki o ki;

Bir insanı suçlayacaksan eğer gazeteci olarak onun da görüşlerini ve savunmasını almak zorundasın.

Eleştiri başka.

Elbette eleştirebilirsin. Yapılanı yanlış bulabilirsin. Hatasını anlatabilirsin.

Ama suçlama başka.

Hem...

Önce iğneyi kendine batır.

Yoksa çuvaldızı saplayıverirler adama.

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