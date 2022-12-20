Bip çetesinin hedefindeki yeni isim kim. Yerin kulağı Şerafettin Tilki açıkladı

Sevgili okurlarım. Bugün de saman altından su yürütenleri gün yüzüne çıkarmak için karşınızdayım.

Bugüne kadar kulüplerde, yönetimlerde, federasyonlarda dönen dolapları aktardım sizlere.

Bugün medyadaki bir skandal oluşumu aktarmak için huzurlarınızdayım.

Deveye sormuşlar;

- Boynun neden eğri?

Cevap vermiş;

- Nerem doğru ki!

Kulüpler, federasyon, yönetimler eğri olacak da spor basını doğru mu kalacaktı. Kalmadı tabi. Elbette genel spor basınından bahsetmiyorum. Elbette ki işini onuruyla yapanları ayrı tutuyorum. Ama bu yapılanları herkes bilmesine rağmen saklayanlara da kızıyorum.

Bugün maalesef öyle bir yozlaşma var ki... Spor sorumluları rant, kulüp muhabirleri amigoluk peşinde. Çoğu çalıştığı kurumu vitrin olarak kullanıp, arka kapılardan para koparma derdinde. Haber yok mu; var. Var da aynı kalıptan çıkma, kendine göre adamını kollama türünde.

Şimdi size duymadığınız okumadığınız bir olayı aktaracağım. Artık zamanı geldi. Spor gazeteciliğini ele ayağa düşüren bu menfaat çetesini sizlere anlatacağım.

HERKES BİLİYOR KAPTANIN YALAN SÖYLEDİĞİNİ

Bizim spor basınındaki arkadaşların çoğu biliyor aslında bunu. İçin için kızıyorlar da. Ama söyleyemiyorlar işte.

Kanadalı müzisyen ve yazar Leonard Cohen'in sosyal medyada çok dolaşan sözleri var ya;

"Herkes biliyor geminin su aldığını.

Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini.

Ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu."

Bizimkiler de biliyorlar da bu çete güçlü olduğu ya da kendini öyle gösterdiği için ses çıkaramıyorlar.

Ama ben Şerafettin Tilki olarak anlatıyorum. Bakın madde madde sıralıyorum:

ÇETENİN ADI BİP!

İÇİNDE MÜDÜRLER, MUHABİRLER

Bu çete bilinen adıyla BİP!

Kurucusu ve başındaki isim son olarak Demirören Medya'da spor müdürlüğü yapmış olan İ.S.

Yanına bir kısım spor müdürünü almış. Kimine para dağıtıyor, kimini bedava seyahetlere götürüyor. Kimi de para almasa da güçlü görünmek adına kendine yapılan iltifatlara kanarak yanlarında duruyor.

Bazı spor muhabirleri de var çetenin alt kademesinde. Yakından tanıyorsunuz. Sık sık televizyon ekranlarından da görüyorsunuz onları.

BAŞKANLARI NASIL AYARTTILAR?

Lider kulüp başkanlarını ve federasoyn başkanını ayartıp, “Tüm medya elimizde. İstediğimiz gibi spor gündemini belirleriz" manasında sunumlarda bulundu. Salı günleri buluşmalar yapıldı. Durum başkanların da işine geldi. En başta da büyük kulüp başkanı Y.D.'nin.

AYDA KAÇ LİRA ALDILAR?

İ.S., ortaya maliyet koymuştu. Söylentilere göre aylık 540 bin lira. Dönemin TFF başkanı yakın dostu olan Turkcell’in CEO'su ile sponsorluk anlaşması yaptırdı. Bu talep edilen aylık bedeli GSM şirketi karşıladı. Bu güruh, Demirören etrafında saf ördüler. Hatta taşlardan sur yaptılar.

Müdürler şirketlerine uğramaz olup, Riva’da mesaiye başladılar.

İstediklerini göklere çıkardılar, istemediklerini yerin dibine soktular.

Karşılarında en güçlü duran isim Aziz Yıldırım'dı. Resmen savaştı.

Ne zaman ki dönemin başkanı ayrıldı rantın suyu kesildi.

Anında satış ve U dönüşü yapıldı.

ŞİMDİ HEDEF MEHMET BÜYÜKEKŞİ

İşte bazılarının BİP çetesi diye adlandırdığı bu topluluk yeniden aynı çatı altına toplanmak üzere. YouTube kanalı kurulumu hazır. Eski bir gazeteci, spor müdürü ve televizyon sunucusunu da almışlar aralarına. Küllerinden doğma peşindeler.

Bu kez sponsor hedefindeki isim Mehmet Büyükekşi.

Büyükekşi'nin Demirören’den daha iyi yani daha paralı bir sponsor bulması yönünde teşebbüsler çoktan başlamış bile.

Şimdi de onlara karşı duran en önemli isim Ali Koç. Bir de Murat Aksu.

Bakalım BİP çilere Murat Aksu ve Ali Koç’un karşı dik duruşu engel olabilecek mi.

Sevgili okurlarım. Yazdıklarım spor medyasının buzdağının altındaki küçük bir kısmı.

TRT ve ASpor’a bakın kimler ekranlarda program yapıyor, yorumlarda bulunuyor. Bunlar hep çetenin işe yerleştirmeleri.

Dikkatli izleyin, şifreleri çözersiniz.

Yakın gelecekte o defterleri de isim isim açıp paylaşacağız.

Sonunda iyiler kazanacak.

Son sözüm bu BİP çetesine. Bakın bugün açık açık isimlerinizi yazmadım. Ama artık yeter. Türk spor basını sizin yüzünüzden yeterince karalandı. Artık susmam. Eğer devam ederseniz bu yozlaşmaya, sağdan soldan para koparıp ona göre davranmaya. Tek tek ifşa edeceğim hepinizi. İsim isim yazacağım.

Maskelerinizi düşüreceğim. Benden söylemesi.