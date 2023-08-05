'Ali Koç'a üzüleceği haberi vereyim' dedi ve açıkladı. Fatih Altaylı'dan flaş iddia

Gazeteci Fatih Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray yönetimiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

'Ali Koç'a üzüleceği haberi vereyim' dedi ve açıkladı. Fatih Altaylı'dan flaş iddia

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde "Kulüp içi demokrasi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Ali Koç, Galatasaray’ın içini karıştırmak için dedikoduya başladı.

Galatasaray’ın Başkan Yardımcısı Metin Öztürk kendisine “Dursun Özbek sizinle ekranda karşı karşıya gelmez çünkü hitabeti yok” demiş.

Koç da bunu açıklayarak Galatasaray’da bir yönetim kurulu krizi yaratmak istiyor.

Ali Bey’e üzüleceği bir haber vereyim.

Böyle bir şey olmaz.

Çünkü Galatasaray’da bir yönetim kurulu yok.

Başkan Dursun Özbek var.

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur var.

Bir de bu ikisine destek veren Niyazi Yelkencioğlu ve Metin Öztürk var.

Ve Metin Öztürk böyle bir şey söylediyse bile Galatasaray bunu “kulüp içi demokrasinin” bir parçası olarak görüyor.

Ben 2. başkan iken Başkan Cansun’a çok daha ağır eleştiriler yapardım. Bu da bir sorun yaratmazdı.

Bugün de bir sorun olmaz.

Siz merak etmeyin.

Keyfinize bakın.

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