Ali Koç'un seçim sonrası planını ortaya çıkardı

“Fenerbahçe seçimi yalnızca bir camia ya da kulübün değil, tüm Türkiye’nin gözlerini çevirdiği büyük bir kolektif olay olacak” diye adaylar hazırlık sürecindeyken yazmıştım.

Fakat yaşanacak etkinin bundan bile ötede bir yerde olabileceğini tahmin etmemiştim. Geride kalan pek çok sezonda bir türlü istediği futbol başarılarını sergileyemeyen Fenerbahçe’yi hep geçmişten geriye çeken -sırtına atılmış görünmez kancalar gibi- bir durum vardı.

BİRBİRİNİN YANSIMALARI GİBİLER…

Bu durumun net bir şekilde Aziz Yıldırım’ın camiada kalan gönlü ve bir ruh parçası olduğunu söyleyebilirim. Ali Koç ve yönetimi ne yaparsa yapsın; camiadaki sıkışık enerjiyi açıp kendini bütünleyememişti. Birbirinin iki farklı açıdan yansıması olarak gördüğüm Ali Koç ile Aziz Yıldırım, seneler sonra bir anda seçim öncesi kesişti. Eski başkan Aziz Yıldırım, tam ihtiyaç olan bir dönemde ‘doğru şekilde muhalefet’ olarak Fenerbahçe’nin seviye atlamasını da sağladı.

YOĞUN ENERJİ SIKIŞMASI GİDERİLDİ

Seçimde Aziz Bey’in aldığı oylar, Ali Koç için de bir ders niteliğindeydi. Özellikle genç ve yeni üyelerden dahi Aziz Başkan’ın oy toplaması, artık Ali Bey ve yönetiminin futbolda başarıyı bu sezon mutlaka yaşatması gerektiğinin net bir işaretçisi oldu.

Ancak en önemlisi, az önce yukarıda da bahsettiğim gibi; Aziz Başkan’ın ‘gönülsüz’ şekilde gidişi sonrası camia üzerinde kalan enerjisinin dağılması oldu. Çünkü iki başkanın seçim sonrası el ele verdiği pozlar, sarılıp helalleşmeleri hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım’ın ihtiyacı olan tek şeydi.

YENİYE ATILAN DEV BİR ADIM…

Aziz Yıldırım, geçmişe ait büyük değerleri sembolize ederken; Ali Koç ise yeniyi ve yeni bir bilinçle, algılayışla yaratmanın sembolizmini barındırıyordu hem Türkiye hem de Fenerbahçe için… Ve sarı lacivertli camia, rekor katılımla seçimini gerçekleştirip ‘eskinin bilgeliğini hiçe saymayan yeninin hediyelerini’ kabul etme noktasına doğru dev bir adım attı.

Seçimden çıkan birlik ve beraberlik mesajı, önceki günkü canlı yayındaki sergilenen tutumlar artık gücü dağıtmaya değil, hep beraber hedeflere yürümeye dair güzel bir yol çizmiş oldu.

ILICALI, BRANCO VE MOURINHO ÜÇLÜSÜ…

Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’ye en büyük katkılarından biri de; Jose Mourinho sürecine kazandırdığı hız oldu. Burada Yıldırım ve ekibi âdeta bir katalizör görevi olarak kilitli bir kapının tam zamanında açılmasına vesile oldular.

Mario Branco, Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho gibi üç güçlü santrali çevresinde toplayan Başkan Ali Koç ile yönetimi için yeni dönemde geriye kalan tek hamle; yalnızca kendi camiası ve takım kurgusuna odaklanarak başarıya adım adım ilerlemek diye düşünüyorum.