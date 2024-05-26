Ali Koç'tan beklenmedik ziyaret

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'tan beklenmedik ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor ile yapılacak karşılaşma öncesinde takımını ziyaret ederken futbolculara mesaj verdi.

Ali Koç, geçtiğimiz hafta elde edilen derbi zaferinin ardından İstanbulspor maçı öncesi yaptığı değerlendirmede, "Bireysel olarak ve tüm Fenerbahçe camiası adına sizleri tebrik ediyorum. Sahada yaşananlar ve şahit olduğumuz olaylar gerçekten dayanılmazdı. Ancak biz sahada gereken cevabı verdik" ifadelerini kullandı.

Takıma olan minnettarlığını dile getiren Koç, "İstanbulspor maçında ne olacağını kestiremiyorum. Ancak geçen hafta gerçek şampiyonun kim olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz. Şampiyon olur muyuz, olmayız mı; 99 puan alır mıyız, deplasmanda yenilmez miyiz; bir başkan, bir topluluk daha fazlasını ne isteyebilir ki? Ne olursa olsun, Allah sizlerden razı olsun. Teşekkür ederim, varlığınızla onurlandırın" şeklinde konuştu.

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