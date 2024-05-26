Eyüpspor Başkanı Konya'da yakalandı

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
Eyüpspor Başkanı Konya'da yakalandı

Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'da Başkan Murat Özkaya, Konyaspor-Galatasaray maçında tribünde ortaya çıktı.

Galatasaraylılığı ile bilinen Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda görüntülendi.

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Murat Özkaya, Konyaspor-Galatasaray maçını izlemek için tribündeki yerini aldı.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM
Konyaspor taraftarı, takımını desteklemek için tribünü doldurdu.

Aynı şekilde Galatasaray taraftarı da deplasman tribününü tıklım tıklım etti.

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Konyaspor'un Süper Lig'de kalması için Galatasaray'dan en az 1 puan alması yetiyor.

Galatasaray'ın da aynı şekilde en az 1 puan çıkarması, şampiyon olmasını sağlıyor.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi içinse Galatasaray'ın kaybedip, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u yenmesi gerekiyor.

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