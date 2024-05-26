Eyüpspor Başkanı Konya'da yakalandı

Galatasaraylılığı ile bilinen Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda görüntülendi.

Murat Özkaya, Konyaspor-Galatasaray maçını izlemek için tribündeki yerini aldı.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Konyaspor taraftarı, takımını desteklemek için tribünü doldurdu.

Aynı şekilde Galatasaray taraftarı da deplasman tribününü tıklım tıklım etti.

BERABERLİK İKİ TAKIMA DA YARIYOR

Konyaspor'un Süper Lig'de kalması için Galatasaray'dan en az 1 puan alması yetiyor.

Galatasaray'ın da aynı şekilde en az 1 puan çıkarması, şampiyon olmasını sağlıyor.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi içinse Galatasaray'ın kaybedip, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u yenmesi gerekiyor.