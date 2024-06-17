MHP'li Yönter bayramda da boş durmadı. Özgür Özel'e ağır hakaretler etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

Yönter, Özel'in "İki isim MHP’de bu normalleşmeyi baltalamak için elinden geleni yapıyor, çünkü rahatsız oluyorlar. Çünkü Türkiye normalleşsin istemiyorlar" diyerek kendisini kasttettiği sözlerine karşılık verdi.

Yönter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“…İki isim MHP’de bu normalleşmeyi baltalamak için elinden geleni yapıyor, çünkü rahatsız oluyorlar. Çünkü Türkiye normalleşsin istemiyorlar…” Özgür gene böyle konuşmuş, zırvaladığımızı açıklamış, yani ve yeniden çuvallamış! Bak Özgür, çok acemisin, fikri müktesebatın evlere şenlik, nitekim kafada yok, kalpte yok… Tamtakırsın, ısrarlı normalleşme iddiasıyla yalan ve iftiralarını maskeliyorsun! İhanet ve melaneti meşrulaştırma arayışındasın… Terörist Demirtaş’la çalışma toplantısı yapacakmışsın! Ah Özgür ah, senin gibilerinin siyasette yer alıyor olması bile başlı başına garabet ve rezalet… Tuttuğun dümen seni felakete sürüklüyor, haberin olsun!”

YÖNTER – ÖZGÜR ÖZEL ATIŞMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerden, Özgür isimli aşağılık bir müfterinin dünkü grup toplantısında 'MHP’deki o ikili' diyerek şahsımı ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın’ı ima ve işaret ettiği anlaşılmaktadır" diyerel , Özel'e yönelik ağır hakaretlerde bulunmuştu.

Partisinin Meclis grubunda konuşan Özel ise, Bahçeli'nin kendisine yönelttiği soruları kimin yazdığını bildiğinin altını çizerek, "Ben o soruları kimin yazdığını biliyorum. MHP örgütünün illallah dediği ikili" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "MHP örgütünün illallah dediği ikili" diyerek hedef aldığı ve Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sorular yönelttiği isimlerden birinin kendisi olduğunu belirterek, şunları söylemişti: "En küçük ilgi ve alakamızın söz konusu dahi olmadığı bahse konu cinayet iddianamesiyle ilgili dün soru kalıbı içinde telaffuz ettiğin iddialarını ispat etmezsen, alçaksın, ahlaksızsın, şerefsizsin, namussuzsun"

“BENİMLE KAVGA EDEREK SORUMLULUKLARINI GİZLEYEMEZLER”

Daha sonra eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un grup danışmanlığı görevinden alınmasına ilişkin konuşan Özel, "Önceki dönem milletvekili, bu dönem dördüncü sıradan milletvekili adayı olan birisi grup danışmanıyken görevine son veriliyor. Elinde bilgisi, belgesi olan birisi hangi partiye gidiyor, o partide hangi işlemler yapılıyor neler konuşuluyor ve nelerin konuşulmasına engel olunuyor oraya bakmak lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içindeki bazı odaklar Cumhuriyet Halk Partisi'yle kavga etmek istiyorlar çünkü Milliyetçi Hareket Partisi CHP'yle kavga etmediğinde içeride bir sorun daha görünür oluyor. Onlar bir düşman yaratmak, kavga etmek ve ilgiyi oraya toplamaya çalışıyorlar. Benim ilgimi ise başkentin orta yerinde torbacılara vurdurulan Sinan Ateş'in evlatlarıdır, eşidir ve o cinayetin üstünü sadece bir ittifak ya da bir partinin içi karışmasın, tartışmalar olmasın diye o cenazeyi yerde bırakan anlayışla ben mücadele ediyorum. Benimle kavga ederek sorumluluklarını gizleyemezler" ifadelerini kullanmıştı.

YÖNTER'DEN ÖZEL'E ÇAĞRI

Yönter sosyal medya hesabından Özgür Özel'in, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Olcay Kılavuz yorumunu alıntılayıp Özel'i de etiketleyerek "Özgür, iddialarını ispat et demiştim, ispat etmezsen alçaksın, şerefsizsin diye yazmıştım…Sözlerimin arkasındayım…Hala senden çıt yok, aynı tas aynı hamam devam ediyorsun…Yalandan medet umuyorsun, ihanet hançeri elinde ortalıkta adamım diye dolaşıyorsun…Özgür, iddialarını ispat etmelisin…Etmezsen namertsin…" demişti.