Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarının gönlünü alacak teknik direktör transferi

Jorge Jesus ile beklediği başarıya ulaşamayan Fenerbahçe'de gözler yeni gelecek teknik adama çevrildi.

Jesus'un gitmesine kesin gözüyle bakılırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da taraftarı heyecanlandıracak bir transfere imza atması bekleniyor.

Sarı - Lacivertlilerde Montella sesleri yükselirken İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SportsItalia kaynaklı haberde; Fenerbahçe'de yeni sezonda Jorge Jesus'tan doğacak boşluğu Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın dolduracağı belirtildi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın da "Yurt dışına gider diye düşünüyorum, ailesini çok özlüyor. Kalmasını arzu ederiz ama kalmazsa da dünyanın sonu değil" açıklaması Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

Bu sezon Süper Lig'de 34 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alan Adana Demirspor, 66 puanla ilk 4 içinde bitirmeyi garantiledi. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Adana Demirspor, Konferans Ligi'ne katılacak.

Akdeniz ekibi, bu sezon Vincenzo Montella yönetiminde ligde çıktığı hiçbir iç saha karşılaşmasında mağlup olmadı.