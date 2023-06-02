Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı

Türkiye'de rekabetin boyutu başka. İngiltere değil burası. İngiltere'de şampiyon olan takımı rakibi alkışlar da Türkiye'de özellikle 3 büyükler arasında pek olmaz bu.

Düşünüyorum da... Sadece 2006'da Beşiktaş'ın Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray'ı alkışladığı maç geliyor aklıma.

Şimdi herkesin merakı. Şampiyon Galatasaray'ı bu haftaki maçta Fenerbahçe alkışlayacak mı?

Sizce alkışlar mı?

Bence alkışlamaz.

Zaten duyumlarım da bu yönde. Alkışlamayacak.

Neden diye merak ediyorsanız eğer... 2007'deki sulu derbiyi unutmuyor Fenerbahçeliler. Unutanlara hatırlatayım.

Fenerbahçe şampiyon olarak çıkmıştı Galatasaray deplasmanında sahaya. Öyle bir maç oynanmıştı ki adı sulu derbi olarak tarihe geçmişti.

Maç boyunca Galatasaray tribünlerinden sahaya atılmadık bir şey bırakmamışlardı Fenerbahçeli futbolculara. Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrılırken, tribünden yağan meşaleler ve su şişeleri futbolculara da isabet etmiş, hatta Galatasaraylı futbolcular da tehlikeye atılmıştı.

Maçtan sonra bırakın Galatasaraylı futbolcuların Fenerbahçe'yi alkışlamasını; Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına kendilerini zor atmıştı.

O halde tekrar sorayım şimdi. Fenerbahçe şampiyon olduğunda Galatasaray alkışladı mı ki Galatasaray şampiyon olunca Fenerbahçe alkışlasın.

Gelelim teknik direktör meselesine.

Kimi diyor ki Jesus kalacak! Kimi diyor ki gidecek! Hatta yerine Vincenzo Montella gelecek.

Oysa benim öğrendiğim bambaşka.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Volkan Demirel olacak. Evet, yanlış okumadınız Volkan Demirel.

Ama yalnız değil.

Futbolun patronu olarak da Mircea Lucescu görev alacak.

Yani futbol Lucescu - Demirel ikilisine emanet edilecek.

Daha sonraki yıllarda da Volkan Demirel tek yetkili olarak devam edecek.

Ali Koç'a göre Fenerbahçelilik ruhu önemli. Bu eksik. Bu ruh da Volkan Demirel'de var.

İşte benim öğrendiklerim.

Merak ediyorsunuz değil mi; Ali Koç ne yapacak diye.

Bir kere Ali Koç'un Fenerbahçeliliği tartışılmaz. Fenerbahçe için yaptıkları da.

Bırakmayı düşünmüyor. Bu yola baş koydu, hem maddi hem manevi açıdan. İlle de şampiyon yapacak.

Zaten resti de çekmişti biliyorsunuz; varsa aday çıkarın karşıma diye.

Göreceksiniz bakın, kimse elini taşın altına sokamayacak.