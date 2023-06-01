Ali Koç'tan Fenerbahçeli futbolculara Galatasaray talimatı: Alkışlayın

Fenerbahçe taraftarının istifaya davet ettiği Başkan Ali Koç'un derbi kararı belli oldu. Galatasaray sahaya çıkarken Fenerbahçeli futbolcular şampiyonu takımı alkışlayacak.

Ali Koç'tan Fenerbahçeli futbolculara Galatasaray talimatı: Alkışlayın

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Başkan Ali Koç ve onun önderliğinde tüm Kulüpler Birliği Başkanlarını derbi ve şampiyonluk kutlamaları için NEF Park'a davet edecek.

Ali Koç'a protokol tribününde özel bir yer ayrılacak. Öncesinde, oynanırken ve bitiminde derbinin hiçbir ayrıntısını kaçırmaması sağlanacak.

Fotospor'un haberine göre, Aziz Yıldırım'dan çok Süleyman Seba ya da Özhan Canaydın gibi "efsane" başlanlar arasına girmek isteyen Ali Koç, hafta sonunda Galatasaray derbisine gidecek.

Galatasaray'ı şampiyonluğu nedeniyle alkışlayacak. Seba ve Canaydın gibi efsane olma şansını kaçırmayacak.

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