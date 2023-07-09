Ali Koç'tan flaş karar: 29 Ekim'de açıklayacak

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Şükrü Saracoğlu Stadı'nın adını Atatürk Stadı yapmak için karar aldığı ve bunun için harekete geçtiği belirtildi.

Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre; Saracoğlu ailesi ile görüşerek onların da onayını alan Ali Koç’un 29 Ekim’de de isim değişikliğini açıklayıp hayata geçireceği ifade edildi.

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Parahya'nın önerisiyle gündeme gelen Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin adının Atatürk Stadı olması için başkan Koç daha önce yaptığı açıklamada "Stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız" demişti.

Bu gelişmelerden sonra stadın yeni adı Fenerbahçe Atatürk Stadı Ülker Spor Kompleksi olacak.

Başkan Ali Koç’un bu kararı önümüzdeki günlerde açıkladıktan sonra 29 Ekim itibariyle hayata geçmesi bekleniyor.