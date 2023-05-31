Ali Koç'tan flaş karar. Ali Koç'un suçu ne? Gürel Yurttaş yazdı

Ali Koç'un istifasını isteyenler. O zaten kararını çoktan vermişti. Peki suçu ne?

Ali Koç'tan flaş karar. Ali Koç'un suçu ne? Gürel Yurttaş yazdı

Fenerbahçeli taraftarları anlıyorum. Derin bir hayal kırıklığı içindeler. Futbol takımının şampiyonluğundan başka bir sonuç kesmiyor onları.

İkincilik falan hiç önemli değil. Diğer branşlarda alınan yurt içi ve yurt dışı zaferleri de.

Hele kulübün durumu hiç ilgilendirmiyor bu arkadaşları. Yapılanlar önemli değil. Futbol takımı şampiyon olacak arkadaş; yoksa bağırırlar işte böyle:

"Ali Koç istifa, yönetim istifa!"

Başkanken unuturlar Aziz Yıldırım'ı da istifaya çağırmalarını. Şimdi bağırırlar; Aziz Yıldırım da Aziz Yıldırım diye.

Peki soruyorum ben şimdi: Ali Koç'un suçu ne?

- Gecesini gündüzüne katması mı?

- Maddi manevi her şeyini ortaya koyması mı?

- Ailesinin holdinginin hemen her şirketini kulübe sponsor yapması mı?

- Basketbolda, voleybolda ve diğer amatör branşlarda kulübü başarıya taşıması mı?

- Jesus'u takımın başına koyması mı? (Hatırlatırım; ilk geldiğinde zevkten dört köşe olmuştunuz ama. Bayılıyordunuz adama.)

- Takımın başına getirdiği adamın istediği tüm transferleri yapması mı?

Evet soruyorum, nedir suçu?

- Valencia'nın Beşiktaş maçında penaltıyı kaçırması mı?

- Giresunspor ve İstanbulspor maçında defansta yapılan hatalar yüzünden maçların berabere sonuçlanması mı?

- Hakemlerin Fenerbahçe maçlarındaki inanılmaz hataları mı? (Yoksa yanlışları mı demeliyim!)

- TFF'nin bu sezon aldığı saçma sapan kararlar mı?

Daha bunları uzatabilirim.

Destan gibi sıralayabilirim.

Ben Ali Koç gibi başkanların Türk futbolunun içinde olmasını isteyen bir futbolseverim.

Ama siz ille de istifa etsin diyorsanız o başka.

O da kararını zaten açıklamıştı Divan Kurulu toplantısında.

Demişti ki kapalı kapılar arkasından başkan adayı arayanlara:

"Ne olur bir başkan bulun, bulduğunuz an genel kurula gidelim. Bulduğunuz an hazırız gitmeye. Kapı kapı dolaşıp başkan aradığınızı biliyorum."

Öyle olmaz istifa mistifa diye bağırmayla.

Hadi bakalım. Bulun o zaman bir başkan adayı.

Fenerbahçe'nin internet sitesinde en alta gelin, orada sponsorlar yazıyor.

- O kadar sponsor bulsun.

- Kulüp için maddi manevi gecesini gündüzüne katsın.

- Takımı son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içinde tutsun.

- Diğer branşlarda da bugünkü sonuçların altında kalmasın.

Kararı hala yerli yerinde duruyor.

Bulun elini taşın altına sokacak Fenerbahçe sevdalası bir adayı. Divan kurulundaki sözü hala yerinde duruyor.

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