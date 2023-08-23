Ali Koç'tan 'Zam yapın' talimatı

Sarı - Lacivertliler, kadrosundaki yerli oyunculara zam yapmaya hazırlığında.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Sarı - Lacivertli takımda bazı yerli oyuncuların maaşları ile yeni transferler arasındaki maaşlar arasında büyük bir fark ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk için yerli oyuncuların da çok önemli olduğuna dikkat çekerek yerli oyunculara zam yapılması talimatını verdi.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de yerli oyuncuların yıllık ücretlerinde, mağdur olmamaları için bu haftadan itibaren düzenleme yapılması bekleniyor.