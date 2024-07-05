Ali Koç'un oyu Beşiktaş'a

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanını seçmek üzere dün düzenlenen toplantısından sonuç çıkmadı.

Maslak'taki vakıf merkezinde gerçekleşen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'deki diğer kulüplerin başkanları ya da temsilcileri katıldı.

TAZE KAN VURGUSU

Mevcut Başkan Ali Koç, vakıf için "yeni bir kan" gerektiğini belirterek, gelecek hafta yapılacak seçimde başkanlık görevini yeni bir isme devredeceğini duyurdu.

Toplantının ardından Ali Koç, başkanlık kararıyla ilgili olarak katılımcıların görüşlerini aldığını ve gelecek hafta yeni başkanın belirleneceğini ifade etti.

İkinci dönemini yaşayan Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nda yenilik zamanının geldiğini ve bu nedenle yeni başkanın kim olacağını gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi.

ALİ KOÇ'UN DESTEKLEYECEĞİ İSİM BELLİ OLDU

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Başkanlığı için aday gösterilmeye devam ediyor.

Yoğun iş temposu ve Fenerbahçe'deki görevleri nedeniyle Ali Koç, vakfın başkanlığını sürdürmek istemiyor ve birçok kulüpten gelen devam etme taleplerine rağmen, görevi bırakma kararında.

Hasan Arat'ın aday olması durumunda Ali Koç'un oyunu Beşiktaş BAşkanı'ndan yana kullanacağı öğrenildi.