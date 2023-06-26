Arda Güler son anda kurtuldu! Ali Koç'un hamlesi gündem oldu

Fenerbahçe'nin, gelecek sezon giyilecek formalarını tanıttığı geçen haftaki lansmana iki ilginç olay damgasını vurdu.

Tanıtıma katılan başkan Ali Koç ve genç yıldızı Arda Güler, stadın içinde bulunan basketbol sahasında basketbol oynadı.

"ARDA AĞABEY OĞLUM"

Tanıtım sırasında genç bir taraftarla Ali Koç arasında ise ilginç bir diyalog dikkat çekti.

Yaşça Arda Güler'den küçük bir taraftar, "Arda'ya bir şey olmasın" ifadelerini kullandı.

Taraftarın bu cümlesini duyan Ali Koç, genç Fenerbahçeli'ye "Arda Ağabey oğlum" diyerek uyardı.

ANİ REFLEKSLE BASKET TOPUNU YAKALADI

İkinci bir olay da basketbol sahasında yaşandı.

Ali Koç'la sohbet eden Arda Güler'in üzerine hızlıca gelen basket topunu Ali Koç hızlı bir refleksle yakaladı.

Video sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçe taraftarı "Ali Koç Arda Güler'i sakatlıktan kurtardı" yorumunda bulundu.

Bir Fenerbahçe taraftarı ise videoyu şu şekilde sosyal medyadan paylaştı:

Ali Koç, Arda Güler'in üstüne gelen topu iyi bi refleksle çıkarıyor. :)

Yalnız çok seviyor Arda Güler'i. Ayrılmıyor etrafından. Arda'yı İkna edecektir..