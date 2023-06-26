Arda Güler son anda kurtuldu! Ali Koç'un hamlesi gündem oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtımında Ali Koç'un, Arda Güler'in üzerine gelen basket topunu ani bir refleksle karşılaması sosyal medyada en çok izlenen videolardan biri oldu.

Arda Güler son anda kurtuldu! Ali Koç'un hamlesi gündem oldu

Fenerbahçe'nin, gelecek sezon giyilecek formalarını tanıttığı geçen haftaki lansmana iki ilginç olay damgasını vurdu.

Tanıtıma katılan başkan Ali Koç ve genç yıldızı Arda Güler, stadın içinde bulunan basketbol sahasında basketbol oynadı.

"ARDA AĞABEY OĞLUM"

Tanıtım sırasında genç bir taraftarla Ali Koç arasında ise ilginç bir diyalog dikkat çekti.

Yaşça Arda Güler'den küçük bir taraftar, "Arda'ya bir şey olmasın" ifadelerini kullandı.

Taraftarın bu cümlesini duyan Ali Koç, genç Fenerbahçeli'ye "Arda Ağabey oğlum" diyerek uyardı.

ANİ REFLEKSLE BASKET TOPUNU YAKALADI

İkinci bir olay da basketbol sahasında yaşandı.

Ali Koç'la sohbet eden Arda Güler'in üzerine hızlıca gelen basket topunu Ali Koç hızlı bir refleksle yakaladı.

Video sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçe taraftarı "Ali Koç Arda Güler'i sakatlıktan kurtardı" yorumunda bulundu.

Bir Fenerbahçe taraftarı ise videoyu şu şekilde sosyal medyadan paylaştı:

Ali Koç, Arda Güler'in üstüne gelen topu iyi bi refleksle çıkarıyor. :)

Yalnız çok seviyor Arda Güler'i. Ayrılmıyor etrafından. Arda'yı İkna edecektir..

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
TGC'den Merdan Yanardağ açıklaması Güncel
TGC'den Merdan Yanardağ açıklaması
Samsun-Ordu kara yolunda trafik durma noktasına geldi Güncel
Samsun-Ordu kara yolunda trafik durma noktasına geldi
Milli Takım'ın başına Abdullah Çakmar getirildi Spor
Milli Takım'ın başına Abdullah Çakmar getirildi
Ali Koç yazdığı teşekkür mektubu Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı Spor
Ali Koç yazdığı teşekkür mektubu Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı
Evin bahçesine giren yılan yakalandı Güncel
Evin bahçesine giren yılan yakalandı
İçişleri Bakanlığı el değiştirince uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe Güncel
İçişleri Bakanlığı el değiştirince uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe
Ünlü Hollywood yıldızı Tamer Hassan Polat Alemdar'a meydan okudu Magazin
Ünlü Hollywood yıldızı Tamer Hassan Polat Alemdar'a meydan okudu