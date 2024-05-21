Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'yi zora sokacak 4 Sinan Ateş sorusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kobani davasında çıkan kararlar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yüklenmişti. Bahçeli, Özel’e 4 soru sormuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, Bahçeli’ye yanıtı grup toplantısından verdi. Özel, Sinan Ateş cinayeti sonrası hazırlanan iddianameye dikkat çekerek Bahçeli’ye 4 soru sordu.

Özel, Bahçeli ile ilgili şu ifadeleri kullandı.

"Bugün Sayın Bahçeli, Kobani mahkeme kararlarına siyasi kararlar dememizin normalleşmeye aykırı olduğunu söylemiş bana da 4 tane anormal soru sormuş. 4 soruyu okumaya utanırım sorular CHP’nin ülkenin kurucu partisinin CHP gibi Türkiye İttifakı diyen bir parti. Ay Yıldızı meydanlarda haykıran bir partinin. Milli Takımla ağlayanların partisinin genel başkanına sorulacak sorular değil bunlar. Ben bu soruların kime sorulacağını biliyorum da ben bu seviyeye inmek istemiyorum. Soruların içinde ‘Kürdistan Kurulsun mu en diyorsun’ gibi şeyler var. Valla dönüş promtera okumuş.

Ben o 4 soruyu okumam da size bu soruları yazan kişiler önce bu 4 soruyu cevaplasın.

- Bu 2 kişinin isimleri Sinan Ateş iddianamesinden nasıl ve kimler tarafından ayıklanmıştır?

- Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış birinin ölümünden sonra kimse tweet atmayacak, taziye bildirmeyecek diyen hangi ikisidir?

- Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları ortaya çıkıp, bu aracın trafikte ceza yemeyecek statüye kavuşturulmasını hangi ikisi sağlamıştır?

- Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken bu ikisinin bu sisteki payı nedir?

Bu 4 soruyu cevaplayın, benim 4 soruya bakarız. Koskoca parti 2 meczuba teslim edildi. Yazıklar olsun."