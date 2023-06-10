Ali Koç'un derbide Fatih Terim'e ne söylediği ortaya çıktı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği maçta Ali Koç ile Terim'in zaman zaman görüşmesi gündem olmuştu.

Koç özellikle Terim'e yakından tanıdığı Serie A ile ilgili sorular sordu. Son dönemde İtalya'dan gelen hocalar ve oyuncuların Türkiye'de başarılı olmasının sırrını anlamaya çalıştı.

Hatta iddiaya göre Ali Koç, Terim'den, Napoli ile şampiyonluk yaşayan Spaletti hakkında da bilgi aldı. Pek çok kişi bu iddiayı ciddi bulmadığı için üzerinde durmadı.

Ancak Terim'in, Gianluca Di Marzio'ya verdiği röportajda; "Spalletti benim harika bir arkadaşım. Dinlenmesi gerektiğini söyledi ve ben de ona beklemesini söyledim" ifadeleri "acaba" dedirtti. Kaynak: Fotospor