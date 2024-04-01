Ali Koç'un flaş kararı. Fenerbahçe'ye yapılan kötülüğü Gürel Yurttaş açıkladı

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Ali Koç'un flaş kararı. Fenerbahçe'ye yapılan kötülüğü Gürel Yurttaş açıkladı
Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Enteresan şeyler oluyor.
Fenerbahçe'ye yapılıyor bu.
Şampiyonluk yarışından uzaklaşması için bir takım güçler elinden geleni yapıyor.
Yeter ki Ali Koç başarısız olsun!
İnanılmaz olaylar yaşanıyor.
"Neden" diyeceksiniz.
Anlatayım.
Ali başkan ilk söylediğinde ben de inanamamıştım.
"Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" demişti. "Yok yahu" demiştim.
Ama artık anladım.
Ama gördüklerimde buna inandım.
Hele de PFDK kararlarını okuyunca bunun planlı olduğunu gördüm.
Şimdi size bir şey sorayım.
Saldırgan yatak odanıza girerse ne yaparsınız?
Ellerini kaldırıp sizi vurmanızı mı beklersiniz?
Yoksa karşı koyar mısınız?
Karşı koyan Fenerbahçelileri ceza kuruluna sevk ettiler şimdi.
Yani bu iş mi?
Ne yapsalardı, gelin bizim ağzımızı burnumuzu kırın mı deselerdi?
Yazıklar olsun!
Ben buna karşı çıkıyorum.
Yok artık.
İtiraz ediyorum.
Ali Koç'un alacağı karara da sonuna kadar katılıyorum.

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