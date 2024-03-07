Ali Koç'un kararı belli oldu. Başkanlığı bırakacak mı? Gürel Yurttaş yazdı

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Ali Koç'un kararı belli oldu. Başkanlığı bırakacak mı? Gürel Yurttaş yazdı
Gürel Yurttaş Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un sezon sonundaki seçimlerde ne yapacağını açıkladı

Önce şunu belirteyim.
Ali Koç'un Türk sporu için şans olduğunu düşünenlerdenim ben.
Hele de futbol için.
Neden mi?
- Hırt ve maganda başkanların yanında lord gibi kaldığı için. Faruk Süren de böyleydi.
- Spor için her şeyi yaptığı için.
- Kavga yerine barış dili kullanmaya çalıştığı için.
- Kulüpler arasında diyalog (Galatasaray'ın istemediği) kurmaya çalıştığı için.
İçin için için...
Peki ne için?
*
Bakın şunu belirteyim.
Fenerbahçeliler içinde Aziz Yıldırım'ın şu anda başkan olmasını isteyen çok insan var.
Doğru. Aziz başkan koltukta olsaydı kök söktürürdü bunlara.
Ali başkan da elinden geleni yapıyor da. Onun yapısı bu; elinden bu kadar geliyor.
Ama şunu da belirtmeliyim. Aziz Yıldırım'ın son röportajında Fenerbahçelilere "Şu anda başkanlık, kongre önemli değil. Önemli olan takımın şampiyonluğu. Ona odaklanalım" demesi de çok değerli.
*
Bu sırada Ali başkan bir açıklama yaptı.
Dedi ki:
"Kongrede aday olmayacağım"
Yani;
"Başkanlığı bırakacağım."
Ben söyleyeyim.
Edindiğim bilgilere göre takımın şampiyon olması halinde başkanlığı bırakmayacak.
Çünkü çok daha büyük hedefleri var; onları da gerçekleştirmeye çalışacak. (Avrupa şampiyonluğu gibi)
Ya şampiyon olamazsa?
İşte o zaman bırakırsa... Yanak okşatanlara gün doğacak!
Ali Koç Türk sporu için bir kazançtır. Nokta.

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