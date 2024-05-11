Ali Koç'un kararını 9 Mart'ta açıklamıştı

Fenerbahçe’de Haziran ayında gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul yaklaşırken bombalar da art arda patlıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran mevcut başkan Ali Koç’un devam edip etmeyeceğine dair nihai bir karar alması gerektiğini belirtmişti.

Sadettin Saran’ın bu çıkışı gündeme otururken Saran ve Ali Koç bugün bir araya geldi.

Saatlerce süren toplantıda Başkan Ali Koç 1 dönem daha devam etmeye karar verdiğini ve gerçekleşecek olan seçimlerde aday olacağını Sadettin Saran’a iletti.

Ali Koç’un aday olması durumunda başkan adaylığından çekileceğini her seferinde ifade eden Sadettin Saran ise bu gelişmenin ardından adaylığını çekmeye karar verdi.

Fenerbahçe’de yaşanan bu gelişmeler gündemi sarsarken Yeniçağ yazarı Şerafettin Tilki’nin 9 Mart’ta yazdığı yazıda olacakları aylar öncesinden açıklamıştı.

Ali Koç’un aday olacağını ve Sadettin Saran’ın adaylıktan çekileceğini belirten Şerafettin Tilki yazısında şu ifadeleri belirtmişti:

Kadıköy’den, Moda’ya doğru yürüyorum. Hafiften yağan yağmur. Islak kaldırımlar. Saçlarımdan akıp giden damlacıklar. Sağ yanım Marmara Denizi. Sol tarafımda beton mezarlık gibi binalar.

Nihayet Moda İskelesi'ne ulaştım. Çok güzel kafe var orada. Bilenler bilir. Bilmeyenler mutlaka bilmeli.

Kendime ödül verip bir kahve içeyim dedim. Yanına da kek. Elmalı.

Daha oturmadan yan masadaki koyu sohbet dikkatimi çekti.

Şöyle bir kulak misafiri oldum.

Konu kongre.

Fenerbahçeli eski iki ünlü futbolcu. Bir de kendileri gibi Trabzonsporlu. Muhabbetteler.

Allem ettim, kullem ettim, sohbete dahil oldum. Az sonra da masaya adapte oldum.

SARAN AVUCUNU YALASIN

Fenerbahçe’nin bir dönem yükünü omuzlayan abimiz bastırıyor. “Sadettin Saran bu kulübe başkan olamaz. Ortalığı ayağa kaldırırız. Gerekirse kongrede olay çıkartırız. İş oralara varmaz. Saran avucunu yalar.”

"Niye" demeye kalmadı. Sazı diğer arkadaşı eline aldı:

“Ali Koç’un devam etmeyeceğim açıklamasını kaale almayın. Başkan devam edecek. Sormadan anlatayım. Koç giderse kulüp batar. Dünyada en çok amatör branşı olan kulübüz. Hapsinde de iddialı konumdayız. Fenerbahçe’nin her gün ortalama 5 milyon gideri var. Koç olmadan işler yürümez. Ayrılmak istese de, benden sonra kulübüm batsın demez. Başkan devam edecek. Başka yolu yok. Kendisine anlattık, anlatacağız daha..”