Ali Koç'un yönetim listesine almadığı Selahattin Baki'den flaş itiraf

Uzun yıllardır Başkan Ali Koç ile birlikte yönetimde yer alan Selahattin Baki yeni dönemde Fenerbahçe'de görev almaması konusunda flaş açıklamalar yaptı.

Beyaz Tv'ye özel röportaj veren Baki, geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylar sırasında başkan Ali Koç'un kendisinin yakasına yapışmasını da değerlendirdi.

Selahattin Baki, "Geçen pazar günü bir tatsızlık yaşadık o da bir ağabey-kardeş refleksiydi çünkü beni çok uyardı o konularda. Yine de hoş değildi görüntü olarak, keşke böyle bir görüntü vermeseydik" ifadesini kullandı.

Artık yeni yüzlerin olması gerektiğini diye getiren Selehattin Baki, "6 sene burada çoğumuz yıprandık, elimizden geleni yaptık. Böyle bir 6 yıldan sonra hatta totalde de 10 yıldan sonra mutlaka yeni yüzlerin olması gerekiyordu. Başkanımızla bu konuda konuştuk, aramızda kötü bir enerji yok. Bunlar geçici pozisyonlar, başkanımız 'İhtiyacım olduğu zaman seni arayacağım' dedi" yorumunu yaptı.

6 yıllık görev süresinde kendisini en çok üzen olayı da açıklayan Selahattin Baki şöyle konuştu: "Beni yakından tanıyanlar iyi bilir, kötü travmaları çabuk atlatabilen birisiyim. Babamın vefatında böyle olmuştur, iflas ettik orada da böyle olmuştur. Ancak 3. yılımızdaki Sivas maçını içimden atamıyorum. Çok şey aldı götürdü benden o maç. Sağlığımın bile aynı olmadığını hissettim, hayatımda ilk defa."

"Kırgın olduğum şeyler mutlaka var. 3-4 şey sayabilirim ama saymayacağım. Ben yedek üye olarak girdiğim yönetimde 3. seneden sonra futbol şubesine atandım, basın sözcülüğüne atandım. Bu kadar onur yaşatılmış bir yerde kırgınlıklar çok önemli olmaz."