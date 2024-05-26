Beşiktaş'a Mourinho tepkisi. Mahmut Uslu yapılması gerekeni açıkladı

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Beşiktaş'a Mourinho tepkisi. Mahmut Uslu yapılması gerekeni açıkladı

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın, yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu, Beşiktaş'ın, Jose Mourinho ile anlaştığı yönündeki açıklamalara yanıt verdi.

Fenerbahçe'den yeniden başkanlığa talip olan Aziz Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceklerini açıklamıştı. Yıldırım, dünyaca ünlü Portekizli hoca ile görüşme yaptıklarını belirtirken, Beşiktaş cephesinden de flaş bir açıklama gelmişti. Mourinho ile Fenerbahçe'den önce konuştuklarını söyleyen Beşiktaş 2. Başkan Hüseyin Yücel, "Bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da son bir görüşme gerçekleştireceğiz" demişti.

Bu sözlere Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu'dan yanıt geldi. Beyaz TV'ye konuşan Uslu, "Beşiktaş gitsin anlaşsın Mourinho'yla, onların beklediği bir şey mi var? Bizim durumumuzda anlaşsak bile seçimi beklemek zorundayız ama biz çözeriz, yakında duyarsınız. Eğer o arkadaş (Hüseyin Yücel), 'Biz daha önce görüştük' diyorsa, ben de 2004 yılında konuştuğumu söyleyeyim Mourinho'yla. Hem de İstanbul'daki bir otelde." ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ın neden Mourinho ile anlaşmadığını soran Mahmut Uslu, "Bekledikleri bir şey mi var? Yönetimdeler zaten, gidip anlaşsınlar. Beşiktaş camiasını çok severim, kardeşim gibi sevdiğim bir başkanları var ama böyle konuşmaları yapınca gidip imzayı atacaklar. Şimdi nerede olduğunu biliyorlar mı Mourinho'nun? Dubai'de. Gitsin anlaşmayı yapsın Beşiktaş" diye konuştu.

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