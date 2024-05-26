Ergin Ataman Amerika'ya mesaj gönderdi

Sezon başında başantrenörlük görevine geldiği Panathinaikos'u zirveye taşıyan Ergin Ataman bugün EuroLeague Şampiyonluğu için Real Madrid karşısına çıkacak.

Gittiği her takımda büyük başarılar yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, dev final öncesi Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarına mesaj gönderdi.

Ataman, "Bir takımın dipten alınıp zirveye çıkartılması kolay değildir. Bunu siz nasıl başardınız?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi: "NBA’de dipte olan takımlar bunun sırrını merak ediyorlarsa biz buradayız. Onun için gelsinler. Ben şimdi burada sırrı açıklamayayım, onlar gelsinler. O zaman oradan da bir takım alıp zirveye çıkarırız. Çok zor değil."

Ergin Ataman, Panathinaikos'ta normal sezonu 23 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 2. sırada tamamladı. Ataman ve öğrencileri, Play-Off'ta Maccabi Tel Aviv engelini de aşmayı başararak Final-Four'a adını yazdırdı. 12 yıl aradan sonra Final-Four'a yükselen Yeşil-Beyazlılar, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu eledi ve finalde Real Madrid'in rakibi oldu.