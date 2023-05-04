Ali Palabıyık ceza alınca Bandırmaspor TFF'den maç tekrarı istedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor arasında oynanan ve 3-3'lük beraberlikle tamamlanan maçı yöneten hakem Ali Palabıyık'a sezon sonunda kadar maç verilmeyeceğini açıkladı.

Bunun üzerine Bandırmaspor Kulübü de TFF'nin bu kararı sonrası yazılı bir açıklama yayınladı.

İŞTE BANDIRMASPOR'UN AÇIKLAMASI

"30 Nisan Pazar günü oynadığımız ve maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından verilen ve spor kamuoyu tarafından büyük tepki toplayan skandal penaltı kararı karşısında Türkiye Futbol Federasyonu maçın hakemine sezon sonuna kadar görev verilmemesi kararı verdi.

Bu karar Bandırmaspor Kulübü'nün tepkisinin ne kadar yerinde olduğunu kanıtladı.

Ligin bitimine 3 hafta gibi kısa bir süre kala 3 aydır maç verilmeyen bir hakemin verdiği hatalı karar nedeniyle Spor Toto 1. Lig'de play-off potasına girecek ve küme düşecek takımların kaderi ile oynanmıştır.

Türkiye'nin köklü kulüpleri ve büyük camialarının kaderini etkileyen bu karar Türk futbol tarihinde vicdanları yaralamıştır.

Bandırmaspor Kulübü olarak bu hatanın düzeltilmesi, sezon sonunda milyonların vicdanın rahatlaması için maçın tekrar edilmesini ya da kritik hatalı kararın verildiği 81. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep ediyoruz.

Ayrıca yıllık izne ayrılan maçın hakemi Ali Palabıyık'ın derhal Türk futbolundan uzaklaştırılarak emekli edilmesini istiyoruz!"