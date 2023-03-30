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'Hava Muhalefeti' geliyor kemerlerinizi bağlayın

Ali Sunal ile Doğa Rutkay'ın başrollerini paylaştığı 'Hava Muhalefeti' filmi 14 Nisan'da seyirciyle buluşacak.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:13
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Ali Sunal ve Doğa Rutkay 'Hava Muhalefeti' ile geliyor

'Hava Muhalefeti' geliyor kemerlerinizi bağlayın
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Senaryosu 'Güldür Güldür SHOW’un yaratıcı ekibi tarafından yazılan, başrollerini Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ın paylaştığı 'Hava Muhalefeti' 14 Nisan'da seyirciyle buluşacak

 Milletvekili adayı 'Cemil Yıldırım', sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağındaki yerlerini almasıyla başlayan olaylar beyazperdeye komedi türünde yansıyacak .

'Hava Muhalefeti'nin senaryosu 'Güldür Güldür Show'un yaratıcı ekibinden olan Murat KepezEray AkyamanerUğur Güvercin ve Ayberk Sak tarafından yazıldı. 

Filminin oyuncu kadrosunda ise; Ege KökenliBurak HakkıAli YoğurtçuoğluKemal UçarKerem AtabeyoğluBülent SeyranÜnal YeterKadir PolatçıMekin SezerMazlum ÇimenAziz AslanSerkan Tatar yer alıyor.

 

 

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