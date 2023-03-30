'Hava Muhalefeti' geliyor kemerlerinizi bağlayın

Senaryosu 'Güldür Güldür SHOW’un yaratıcı ekibi tarafından yazılan, başrollerini Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ın paylaştığı 'Hava Muhalefeti' 14 Nisan'da seyirciyle buluşacak

Milletvekili adayı 'Cemil Yıldırım', sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağındaki yerlerini almasıyla başlayan olaylar beyazperdeye komedi türünde yansıyacak .

'Hava Muhalefeti'nin senaryosu 'Güldür Güldür Show'un yaratıcı ekibinden olan Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak tarafından yazıldı.

Filminin oyuncu kadrosunda ise; Ege Kökenli, Burak Hakkı, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Kerem Atabeyoğlu, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Tatar yer alıyor.