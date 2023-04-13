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Ali Sunal'ı görenler tanıyamadı! Annesinin yorumu güldürdü

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, yakın arkadaşı Doğa Rutkay ile başrolü paylaştığı 'Hava Muhalefeti' filmi için adeta bambaşka biri oldu. 45 yaşındaki oyuncunun senaryo gereği büründüğü hali gören annesi Gül Sunal'dan herkesi güldüren bir yorum geldi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 16:46
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Annesinin yorumu güldürdü! Ali Sunal'ı görenler tanıyamadı

Ali Sunal'ı görenler tanıyamadı! Annesinin yorumu güldürdü
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Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yarın vizyona girecek Hava Muhalefeti filminin galası, önceki akşam Kanyon'da yapıldı. Murat Kepez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin galasına katılan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ile ilgili basın mensuplarının yönelttiği soruları cevapladı.

"ALİ'Yİ, KEMAL İLE KARŞILAŞTIRMAYIN"

Kızı Ezo Sunal ile kameraların karşısına geçen Gül Sunal, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Ali, sürekli beni arayıp 'Gelecek misin?' diye sordu. Onu, Kemal ile karşılaştırmak hiç doğru değil. Herkes kendi yapabildiğini yapacak. Kemal aramızdan ayrıldığında onu her zaman yaşatacağıma dair kendime söz vermiştim. Bunun için bir Youtube kanalı açtım ve orada Kemal'in kendisi için yaptığı arşivi paylaşıyorum. O artık herkesin Kemal’i oldu" dedi.

DEĞİŞİMİ HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Başrollerinde yakın arkadaşlar Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ın yer aldığı komedi filminde birkaç karaktere hayat verecek olan Ali Sunal, değişimiyle annesini bile şaşkına çevirdi.

"BUNU BEN DOĞURMUŞ OLAMAM"

Ünlü oyuncu, rolü için peruk takıp, bıyık bıraktı. Bir diğer rolü için de beyaz peruk takan Ali Sunal'ın makyajla yüzü yaşlandırıldı. Instagram hesabından oğlunun o halini yayınlayan Gül Sunal, "Bunu ben doğurmuş olamam. Hava Muhalefeti filminde Cemil Yıldırım'ın babası" ifadelerini kullandı.


 

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