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Ali Sunal ile Doğa Rutkay stüdyoya girip düet yaptı

BKM yapımı ile 14 Nisan’da gösterime girecek olan 'Hava Muhalefeti' adlı sinema filminin başrol oyuncuları Ali Sunal ile Doğa Rutkay stüdyoya girip şarkı kaydetti.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 17:31
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Ali Sunal ile Doğa Rutkay Hava Muhalefeti için düet yaptı

Ali Sunal ile Doğa Rutkay stüdyoya girip düet yaptı
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14 Nisan Cuma günü sinemalarda gösterime girecek olan 'Hava Muhalefeti' adlı film için vizyon öncesi sevenlerine sürpriz yapan Ali Sunal ile Doğa Rutkay, stüdyoda kayıt yaparken bir o kadar da eğlendi.

'HAVA MUHALEFETİ'NDEN EĞLENCE DOLU DÜET

Ali Sunal ve Doğa Rutkay; söz ve müziği Reyman Eray’a ait, Asu Maralman’ın unutulmaz yorumuyla 70’li yıllara damgasını vuran, 'Sevmedim Hayatı' şarkısını yeniden yorumladı. Stüdyo kayıt görüntülerinin yanı sıra, filmden sahnelerin de yer aldığı video klibin çekimlerinde ikilinin eğlenceli ve keyif dolu anları kameralara yansıdı.

Ramiz Bayraktar ve Göktuğ Şenkal tarafından aranjesi yapılan 'Sevmedim Hayatı' şarkısının video klibinin yönetmenliğini Ramiz Bayraktar, görüntü yönetmenliğini ise Yiğitcan Dağılgan ve Eyüp Öztürk üstlendi.

14 NİSAN’DA SİNEMALARDA

Başrollerini Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın paylaştığı, yönetmenliğini Murat Kepez’in üstlendiği, senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı komedi türündeki 'Hava Muhalefeti' filminin oyuncu kadrosunda ise; Ege Kökenli, Burak Hakkı, Kerem Atabeyoğlu, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Atar gibi değerli isimler yer alıyor.

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