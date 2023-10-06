Ali Sunal'dan doğum günü özçekimi. Annesi yanıtsız bırakmadı

Şimdilerde Güldür Güldür programının yeni sezonu için çalışmalarını sürdüren Ali Sunal, yoğun temposuna rağmen aile fertlerinin özel günlerini asla ihmal etmiyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni kazanan Ali Sunal bu defa annesinin doğum gününü kutladığı bir paylaşımla öne çıktı.

Annesiyle kafa kafaya verdiği bir özçekimi takipçileriyle paylaşan Ali Sunal bu özel fotoğrafa şu notu düştü:

"Sıcağı sıcağına bir selfie! Doğum günün kutlu olsun aşkım annem birlikte nice güzel yaşlara"

Ali Sunal'ın yaptığı bu paylaşımı yanıtsız bırakmayan annesi Gül Sunal da "Canım oğlum" notunu düştü.